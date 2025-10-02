El congresista republicano Mario Díaz-Balart solicitó formalmente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investigue a los reguetoneros cubanos Dany Ome y Kevincito El 13, tras sus recientes presentaciones en Cuba, donde presuntamente podrían haber violado sanciones impuestas al régimen de La Habana.

La petición surgió luego de la difusión de videos e imágenes que muestran a los artistas actuando en un concierto en la isla, al que asistió Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro y jefe de su escolta personal. Según Díaz-Balart, este tipo de eventos podría generar beneficios económicos al régimen, lo cual está prohibido por la legislación estadounidense.

“Las sanciones pueden incluir multas, prohibición de regresar a viajar e incluso mucho más. Se pueden negar visas o revertir procesos de ciudadanía si hubo omisiones o mentiras. Y en este caso hay muchos videos, testigos y el mismo régimen diciendo que esos conciertos ayudan a sus ingresos”, declaró el congresista en entrevista con Telemundo 51.

La noticia ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, especialmente entre miembros de la comunidad cubana en el exilio. Muchos usuarios respaldan la investigación y exigen sanciones ejemplares para los artistas, mientras otros critican la medida, alegando que responde a intereses políticos o que supone una censura al arte.

Esta controversia surge apenas unos días después de que Kevincito El 13 desmintiera los rumores sobre supuestas restricciones migratorias que habrían afectado sus viajes. En un video publicado en Instagram, aclaró que la gira por Europa junto a Dany Ome no fue cancelada, sino pospuesta debido a su proceso de naturalización en Estados Unidos.

“Hace dos meses apliqué para la ciudadanía y no se debe salir del país durante ese proceso. No tenemos ningún problema legal ni migratorio”, aseguró el artista, desestimando las especulaciones que lo vinculan a sanciones o prohibiciones por sus conciertos en Cuba.

Según comentó Telemundo 51, el equipo legal de ambos reguetoneros ha indicado que, por el momento, no emitirán declaraciones oficiales mientras evalúan la situación, aunque anticiparon que se pronunciarán públicamente en el momento oportuno.

Hasta ahora, el Departamento del Tesoro no ha confirmado si abrirá una investigación formal. Sin embargo, la solicitud de Díaz-Balart ha reactivado el debate sobre la relación entre arte, política y sanciones en el contexto cubano, donde la música sigue siendo un terreno cargado de tensiones ideológicas.

