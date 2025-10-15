El tema “Héroe sin capa”, de El Dany MG junto a Harryson, se ha convertido en una de las sensaciones del reparto cubano en 2025. Con una letra limpia, un ritmo pegajoso y un videoclip rodado en lugares emblemáticos de La Habana, la canción ha logrado lo que pocos en el género: unir al público cubano dentro y fuera de la Isla en torno a un mensaje positivo y emotivo.
En YouTube, donde el video acumula más de 200 mil visualizaciones, los comentarios son una avalancha de elogios. “El mejor tema cubano del momento”, “Esto debería estar mucho más pegado” y “Hacía rato que no escuchaba un reparto con tanta calidad”, escriben los usuarios, mientras otros celebran que “por fin un tema de reparto sin groserías y con sentimiento”.
Pero el verdadero impulso del éxito llegó desde TikTok, donde el sonido original del tema, publicado por El Dany MG, ya cuenta con más de 700 videos. Figuras conocidas del entorno latino, como Cara Rodríguez (ex pareja del cantante colombiano Beéle), Isander Pérez y Valentino Lázaro, se sumaron al trend con videos que rápidamente se viralizaron.
El clip de Cara, en el que aparece bailando y haciendo lipsync con “Héroe sin capa”, supera 1.3 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los más vistos con este sonido. Los usuarios no solo destacan su energía, sino también el orgullo de ver una canción cubana alcanzar tanta visibilidad internacional.
En los comentarios, los cubanos celebran el alcance de la colaboración entre El Dany MG y Harryson, y muchos coinciden en que el tema “merece millones de vistas” y que “marcará un antes y un después en el reparto”.
Con una mezcla de nostalgia, romanticismo y ritmo bailable, “Héroe sin capa” se perfila como el reparto más querido del momento, demostrando que la música urbana cubana puede conquistar plataformas globales sin perder su esencia ni su autenticidad.
