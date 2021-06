Gustavo "Asesino Cubano" Trujillo pierde pelea de artes marciales mixtas frente al estadounidense Polizzi

El peleador cubano, Gustavo Trujillo, perdió este viernes en su enfrentamiento contra Alex Polizzi durante la celebración del cartel organizado por la empresa Bellator de artes marciales mixtas (MMA).

“Quiero agradecerles a todos por su apoyo, hoy no fue una buena pelea, yo asumo total responsabilidad, cometí el error de no escuchar a mi esquina y no seguí mi plan de pelea, esto me llevó a la derrota”, reconoció Trujillo a través de sus redes sociales.

Conocido con el sobrenombre de "Cuban Assassin", Trujillo peleó en la categoría de las 205 libras (+92 kilos) contra el estadounidense Polizzi, nacido en Madison, Wisconsin. Polizzi obtuvo una cómoda victoria contra el cubano gracias a una llave de inmovilización que provocó la rendición del cubano en el primer asalto.

Trujillo (28 años) se presentó al combate como retador del campeón Bellator en la división de los superpesados, Alex “Eazy” Polizzi, de 29 años. El “asesino cubano” ostentaba un récord de 3 peleas ganadas (2 por KO y una por rendición). De estas victorias, Trujillo había conseguido dos de ellas durante el primer asalto.

Nacido en la provincia de Ciego de Ávila, Trujillo solo conocía una sola derrota en su carrera. Su record de peleas profesionales MMA lo sitúa como el número 96 del ranking de peleadores superpesados de Estados Unidos. La de este viernes, constituye la segunda derrota del “Cuban Assassin”.

Polizzi, por su parte ostentaba un record como profesional de 6 victorias y una derrota. Entre las victorias, 3 fueron conseguidos por KO y otras tres por rendición del adversario.

En el combate celebrado este viernes en el Casino Mohegan Sun de Uncasville, Connecticut, el cubano, que prometía brillar en el cartel de Bellator, mantuvo un breve intercambio de golpes con Polizzi durante los primeros diez segundos. A partir de entonces, la pelea entró en una modalidad más de lucha libre, con ambos contendientes buscando inmovilizar, asfixiar o luxar al contrario. La superioridad del cubano del cubano al comienzo fue evidente, gracias a sus conocimientos de lucha grecorromana.

“Quiero disculparme con todos los que confiaron en mí y los que incondicionalmente me apoyan. Esto es una experiencia que me sirve para aprender y seguir trabajando mucho más fuerte y ser mejor cada día”, dijo Trujillo luego de un combate en cuyo comienzo pareció dominar, con al menos un par de proyecciones de su rival contra la lona.

Sin embargo, transcurrido el primer minuto, Trujillo empezó a dar muestras de debilidad. El esfuerzo de los primeros escarceos de la pelea parecía haber hecho mella en el cubano, que respiraba con dificultad, momento que aprovechó Polizzi, luchador también en sus tiempos de universitario, para tomar la iniciativa en el combate, librado ya por completo en la lona.

Faltando poco más de un minuto del primer asalto, Polizzi consiguió revertir la tendencia inicial del combate, favorable al cubano. Un descuido de este permitió que el estadounidense le aplicara una llave de estrangulación, de la que consiguió escapar, pero con las fuerzas muy mermadas por la falta de aire.

Finalmente, faltando 38 segundos para finalizar el primer asalto, Polizzi consiguió hacerse con el brazo izquierdo del cubano, de manera tal que este no pudo evitar una llave de mano que puso en peligro la articulación del codo. Ante ello, nada pudo hacer Trujillo, salvo rendirse ante su adversario.

“Ahora tomaré un tiempo con mi familia pero el lunes estoy de vuelta a mi entrenamiento y pronto de nuevo a la jaula. Así se hacen los campeones, cada derrota es una enseñanza y el motor para prepararnos más y llegar a la cima. ¡Gracias a todos!”, declaró el cubano en sus redes sociales.

El avilense Trujillo se formó como luchador grecorromano y llegó a formar parte del equipo Cuba. Aunque el debut del Asesino Cubano en Bellator no fue acorde al plan, el resultado constituye un aprendizaje para Trujillo quien, a sus 28 años, tiene aún un largo recorrido en las artes marciales mixtas.