“Nadie le bateaba”: Contreras y Yobal Dueñas ensalzan a Lázaro de la Torre, el “Brazo de Hierro” de Cuba

El exlanzador pinareño José Ariel Contreras y el otrora segunda base Yobal Dueñas rindieron homenaje a la figura del mítico pitcher habanero Lázaro de la Torre, al destacar sus grandes prestaciones en el béisbol cubano.
En un video publicado en Facebook por el medio especializado Swing Completo, Contreras —estrella en la Serie Nacional y posteriormente en las Grandes Ligas— recordó la competitividad feroz y el talento natural del histórico abridor de los Industriales, al que describió como un rival difícil de descifrar.
“Nadie le bateaba”, aseguró Contreras.
El exlanzador evocó un memorable duelo entre ambos en el que lanzaron 14 entradas completas, un reflejo de la resistencia y el temple del capitalino, conocido popularmente como el ‘Brazo de Hierro’.
Por su parte, Yobal Dueñas, leyenda de Pinar del Río y de los equipos Cuba, rememoró entre risas aquel enfrentamiento: “Ese día me ponchó cuatro veces. Cuatro jarras me di. No había manera de tocarle la bola”, confesó el exsegunda base, subrayando la calidad del habanero.
Lázaro de la Torre: símbolo de entrega y disciplina
Nacido el 10 de octubre de 1957 en La Habana, Lázaro de la Torre fue uno de los lanzadores más dominantes y respetados de las décadas de 1980 y 1990.
Lo más leído hoy:
Inició su carrera con los Metropolitanos y luego se consolidó como abridor estelar de los Industriales, destacando por su valentía, disciplina y espíritu combativo.
Apodado “Brazo de Hierro” por su capacidad para lanzar juegos completos y su resistencia física, De la Torre alcanzó cifras que lo colocan entre los cinco mejores serpentineros del béisbol amateur cubano, con 208 victorias, 161 juegos completos, y 1,716 ponches.
Una carrera legendaria
Durante su extensa trayectoria, conquistó oros internacionales en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983 e Indianápolis 1987, en las Copas Intercontinentales de Bélgica 1983 y Edmonton 1985, y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe La Habana 1982.
También fue campeón nacional con los Industriales en 1986 y 1992.
A pesar de haber quedado fuera del equipo Cuba que asistió a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, De la Torre siguió mostrando su grandeza sobre el montículo. En 2001, ya con 42 años, lanzó tres días consecutivos frente a Pinar del Río para igualar un playoff histórico, reafirmando su carácter indomable.
El legado del “Brazo de Hierro”
De la Torre fue un ejemplo de disciplina, rigor y entrega absoluta al deporte. Su ética de trabajo lo convirtió en un referente para generaciones posteriores de lanzadores.
Era común verlo entrenar por cuenta propia, corriendo y ejercitándose sin esperar indicaciones de sus entrenadores, lo que reforzó su reputación de competidor nato.
Preguntas frecuentes sobre Lázaro de la Torre y el béisbol cubano
¿Quién fue Lázaro de la Torre y por qué es conocido como el "Brazo de Hierro" de Cuba?
Lázaro de la Torre fue uno de los lanzadores más dominantes y respetados en el béisbol cubano durante las décadas de 1980 y 1990. Apodado "Brazo de Hierro" por su capacidad para lanzar juegos completos y su notable resistencia física, De la Torre acumuló 208 victorias, 161 juegos completos y 1,716 ponches en su carrera. Su disciplina y entrega lo convirtieron en un referente para futuras generaciones de lanzadores.
¿Qué logros internacionales alcanzó Lázaro de la Torre en su carrera?
Durante su carrera, Lázaro de la Torre conquistó varias medallas de oro en competencias internacionales. Ganó en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983 e Indianápolis 1987, en las Copas Intercontinentales de Bélgica 1983 y Edmonton 1985, y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe La Habana 1982. Estos logros internacionales son testimonio de su talento y contribución al béisbol cubano.
¿Por qué Lázaro de la Torre es considerado un ejemplo de disciplina en el béisbol cubano?
Lázaro de la Torre era conocido por su ética de trabajo y su dedicación al deporte. A menudo entrenaba por cuenta propia, corriendo y ejercitándose sin esperar indicaciones de sus entrenadores. Esta autodisciplina y rigor lo convirtieron en un modelo a seguir para otros jugadores, reforzando su reputación como un competidor nato en el béisbol cubano.
¿Qué opinan otros jugadores cubanos sobre Lázaro de la Torre?
Exjugadores como José Ariel Contreras y Yobal Dueñas han elogiado la habilidad y el carácter competitivo de Lázaro de la Torre. Contreras destacó su talento natural y lo describió como un rival difícil de descifrar, mientras que Dueñas recordó cómo De la Torre lo ponchó cuatro veces en un memorable enfrentamiento. Estos testimonios subrayan el respeto y admiración que sus contemporáneos tenían por él.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.