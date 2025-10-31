“Nadie le bateaba”: Contreras y Yobal Dueñas ensalzan a Lázaro de la Torre, el “Brazo de Hierro” de Cuba

El exlanzador pinareño José Ariel Contreras y el otrora segunda base Yobal Dueñas rindieron homenaje a la figura del mítico pitcher habanero Lázaro de la Torre, al destacar sus grandes prestaciones en el béisbol cubano.

En un video publicado en Facebook por el medio especializado Swing Completo, Contreras —estrella en la Serie Nacional y posteriormente en las Grandes Ligas— recordó la competitividad feroz y el talento natural del histórico abridor de los Industriales, al que describió como un rival difícil de descifrar.

“Nadie le bateaba”, aseguró Contreras.

El exlanzador evocó un memorable duelo entre ambos en el que lanzaron 14 entradas completas, un reflejo de la resistencia y el temple del capitalino, conocido popularmente como el ‘Brazo de Hierro’.

Por su parte, Yobal Dueñas, leyenda de Pinar del Río y de los equipos Cuba, rememoró entre risas aquel enfrentamiento: “Ese día me ponchó cuatro veces. Cuatro jarras me di. No había manera de tocarle la bola”, confesó el exsegunda base, subrayando la calidad del habanero.

Lázaro de la Torre: símbolo de entrega y disciplina

Nacido el 10 de octubre de 1957 en La Habana, Lázaro de la Torre fue uno de los lanzadores más dominantes y respetados de las décadas de 1980 y 1990.

Inició su carrera con los Metropolitanos y luego se consolidó como abridor estelar de los Industriales, destacando por su valentía, disciplina y espíritu combativo.

Apodado “Brazo de Hierro” por su capacidad para lanzar juegos completos y su resistencia física, De la Torre alcanzó cifras que lo colocan entre los cinco mejores serpentineros del béisbol amateur cubano, con 208 victorias, 161 juegos completos, y 1,716 ponches.

Una carrera legendaria

Durante su extensa trayectoria, conquistó oros internacionales en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983 e Indianápolis 1987, en las Copas Intercontinentales de Bélgica 1983 y Edmonton 1985, y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe La Habana 1982.

También fue campeón nacional con los Industriales en 1986 y 1992.

A pesar de haber quedado fuera del equipo Cuba que asistió a los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, De la Torre siguió mostrando su grandeza sobre el montículo. En 2001, ya con 42 años, lanzó tres días consecutivos frente a Pinar del Río para igualar un playoff histórico, reafirmando su carácter indomable.

El legado del “Brazo de Hierro”

De la Torre fue un ejemplo de disciplina, rigor y entrega absoluta al deporte. Su ética de trabajo lo convirtió en un referente para generaciones posteriores de lanzadores.

Era común verlo entrenar por cuenta propia, corriendo y ejercitándose sin esperar indicaciones de sus entrenadores, lo que reforzó su reputación de competidor nato.