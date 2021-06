Periodista Héctor Luis Valdés interpondrá denuncia contra ministro de Cultura, Alpidio Alonso

Osorbo, Casanella y Valdés Cocho frente al ministerio de Cultura el 27ENE - Alpidio Alonso Foto © captura de video Facebook / Periodismo de Barrio - Granma

El periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho anunció que interpondrá una denuncia contra el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, tras la agresión sufrida a manos de este alto funcionario cubano durante los acontecimientos del pasado 27 de enero frente a la sede de su ministerio.

Luego de meses creyendo que la agresión de ese día había sido provocada por el responsable de comunicación del ministerio -el periodista oficialista Alexis Triana-, Valdés Cocho fue alertado de su error por amigos que estudiaron las imágenes de lo sucedido el 27ENE. Su agresor no había sido Triana, sino el mismísimo ministro de Cultura, Alpidio Alonso.

“Si algo caracteriza a un periodista es la sinceridad y la transparencia con que se da a conocer la noticia, eso es algo que desde que comencé el periodismo independiente lo tengo claro. No puedo decir que he sido perfecto en mi trabajo, me he equivocado; pero, ¿quién no lo ha hecho?”, dijo este sábado el periodista en sus redes sociales.

A continuación, Valdés Cocho explicó el equívoco que mantenía desde el día de los hechos, cuando un grupo de jóvenes artistas, activistas y periodistas independientes se concentraron frente al ministerio de Cultura (MINCULT) para hablar con las autoridades sobre las detenciones y la represión sufrida por varias personas que pretendían “homenajear la figura del Apóstol, a la vez que renovar los reclamos por una sociedad más justa e inclusiva, cuando se cumplen dos meses de la parada pacífica frente al MINCULT”, según refleja la web del movimiento 27N.

“El pasado 27 de enero, después de que un grupo de jóvenes artistas, periodistas e intelectuales fuésemos víctimas de la violencia ejercida por quiénes se encaprichan en perpetuar el odio en nuestro país. Después de que un funcionario de dicha institución cultural me golpeara en el rostro, después en el abdomen, acto seguido me arrebatara el teléfono y después cayeran sobre mi tres agentes de la Seguridad del Estado para trasladarme hacia aquella tristemente célebre guagua del terror; declaré a varios medios que el autor de los golpes que recibí había sido el director de comunicaciones del MINCULT, Alexis Triana”, señaló Valdés Cocho en su post.

Sin embargo, el periodista independiente fue alertado por su colega José Raúl Gallego, quien estudió detenidamente las imágenes que se divulgaron de los acontecimientos: la agresión a Valdés Cocho había sido cometida por Alpidio Alonso Grau, presunto poeta y connotado represor del régimen cubano en el sector de la cultura. Un alto funcionario que, para mayor vergüenza, se presenta como servidor público con rango de ministro.

“Créanme cuando digo que hasta el sol de hoy juraba que había sido él”, confesó el periodista independiente, reconociendo su error en la identificación del agresor. Ese día, en medio de la embestida de funcionarios y represores contra los activistas de la sociedad civil congregados, Valdés Cocho no consiguió distinguir la identidad de quien le propinaba golpes y empujones hasta terminar todos ellos en el interior de la conocida como “guagua del terror”.

“No había sido Alexis Triana quién se lanzó como fiera y de una manera brutal me golpeaba en el rostro, no había sido él quién me había golpeado a puño cerrado en el abdomen, no había sido él quién olvidando que podía ser su hijo, me arrebató el móvil con total impunidad; sino el propio Alpidio Alonso, ministro de Cultura”, expuso el periodista independiente.

Luego de agredir físicamente al periodista Mauricio Mendoza, Alonso y dos funcionarios más la emprendieron contra Valdés Cocho. “Se dirigió hacia mí y mientras unos me acorralaban contra la cerca donde se organizaba el acto de repudio, él dejaba caer sobre mí toda su ira”.

“Muchos se preguntarán ¿por qué ahora, después de tantos meses? ¿Qué se gana con eso ahora si da lo mismo Alexis como Alpidio?”, conjeturó el agredido. “No me sentiría bien, no sería el mismo, no sería buen periodista si comienzo a mentir, aun sabiendo la realidad. Entre ellos y yo, hay esa gran diferencia entre otras más. Yo siempre voy con la verdad por delante, con la transparencia y sobre todo con la justicia”, explicó el periodista.

Siguiendo esta lógica, Valdés Cocho comunicó sus intenciones de demandar formalmente al ministro Alpidio Alonso “por los delitos de agresión, robo con violencia e intimidación en las personas”.

“Aunque sé con anterioridad que las leyes son para ustedes y no para el pueblo, lo haré. Es hora de que comiencen a respetar a los únicos dueños de esta isla: ¡el pueblo! Tengo las pruebas, Alpidio”, afirmó.

“Yo; Héctor Luis Valdés Cocho, comenzaré el debido proceso para denunciar al ministro de cultura Alpidio Alonso”, anunció. Asimismo, dedicó un pequeño mensaje al ministro “Manotazo”: “Un consejo personal, Alpidio; cuando vayas a golpear a dos personas, cámbiate de camisa antes de atacar a la segunda víctima; el azul oscuro te delata”, ironizó.

A finales de marzo, activistas de la sociedad civil cubana presentaron por tercera vez un escrito ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y el Consejo de Ministros, en el que insistieron en la dimisión del ministro de Cultura por los violentos actos protagonizados el 27ENE.

“Si crees que el Ministro de Cultura Alpidio Alonso debe dimitir a su puesto en la Asamblea Nacional y en el Consejo de Ministros por los actos de violencia emprendidos hacia un grupo de ciudadanos pacíficos el pasado 27 de enero, puedes llevar la demanda personalmente a la Asamblea Nacional del Poder Popular”, publicó el colectivo 27N mientras una petición acumula 10,121 firmas en Change. org, que avisa que de alcanzar las 15 mil se convertiría en una de las iniciativas más firmadas en esa plataforma.