Economista Mauricio de Miranda sobre suspensión de depósitos en dólares: Más problemas que soluciones

El economista cubano Mauricio de Miranda Parrondo ve más problemas que utilidad en la decisión del gobierno cubano de suspender los depósitos bancarios en dólares; medida que perjudicará al 75 por ciento de la población cubana que no recibe remesas desde el exterior.

Licenciado en Economía por la Universidad de La Habana y con un Doctorado en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, De Miranda Parrondo comparte con CiberCuba lo que considera desaciertos en la política económica de Cuba.

Más de tres décadas dedicado a la docencia y la investigación avalan sus conocimientos adquiridos en Cuba, España y Colombia -donde actualmente ejerce como profesor titular en la Universidad Javeriana de Cali.

¿Cuáles son las condiciones económicas de Cuba que impulsaron al gobierno de la isla a tomar la medida de suspender los depósitos bancarios de dólares americanos?

Se ha esgrimido que esta medida es para defender la economía cubana y yo no estoy de acuerdo con este argumento. Yo pienso que la economía cubana está en una situación muy difícil. Estamos observando un incremento muy peligroso de los casos de COVID-19 en Cuba en un momento de crisis económica que puede generar una situación muy compleja.

Y lo digo por la extrema dependencia que Cuba tiene respecto a los ingresos por servicios profesionales, a los ingresos por servicios turísticos y a las remesas. Es decir, tiene una extrema dependencia de factores que no dependen de Cuba.

El principal receptor de servicios médicos es Venezuela y este país es la economía latinoamericana con peor desempeño en los dos últimos años, con contracciones del 30 al 35%.

Tenemos un turismo prácticamente en virtual parálisis que no se vislumbra una apertura a menos que cambie la situación epidemiológica del país y del mundo.

Las restricciones en el uso de dólares existen desde que existen las sanciones económicas de los Estados Unidos. Esto no es nuevo. La agudización de las sanciones económicas con la introducción del Título III de la Ley Helms-Burton, con la restricción de viajes y con la inclusión de instituciones financieras cubanas en listas negras y la misma inclusión de Cuba en la lista de fomento o apoyo al terrorismo son medidas que sin duda alguna han complicado mucho más la situación…pero eso era eso era de esperar.

No ha cambiado nada fundamental que implique que por esa razón es que se toma la medida de no permitir más los depósitos en efectivo. Es una medida perentoria. Te dan 10 días para para hacer depositar el dinero, y esto sinceramente me lleva a mí a pensar que el argumento real es sencillamente la inmensa escasez de divisas que hay en el país, y la necesidad de recaudar esas divisas y bancarizarlas para poder operar.

Pero esa divisa en teoría no podría ser usada, entonces, yo realmente no veo la utilidad de la medida. En cambio, sí le veo problemas, por la incertidumbre que genera, por la credibilidad que los actores económicos pueden tener respecto a la confianza en las medidas del Gobierno cubano que van cambiando de una para otra sin que se vea una línea estratégica marcada.

¿Crees que en estos momentos las autoridades cubanas se vean obligadas a cambiar esa moneda de referencia del dólar al euro, por ejemplo?

Yo creo que eso sería perfectamente una medida adecuada, a fin de cuentas, el euro es la segunda moneda que más se usa en las transacciones internacionales, es un activo internacional de reserva importante, participa en la determinación de los derechos especiales de giro que es la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional.

Cuba tiene relaciones económicas muy profundas con los países de la Unión Europea, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista de inversiones y yo creo que perfectamente podría adoptarse una decisión de esta naturaleza. Es decir, que en lugar de que el peso cubano estuviera anclado al dólar …que el euro fuera la moneda de referencia del anclaje nominal del peso del peso cubano. ¿Por qué no lo hacen? Habría que preguntárselo a las autoridades del Banco Central.

¿Qué pasará con los cubanos que no puedan adquirir el dólar?

Es el mismo problema de siempre, y es el inconveniente que tiene una dolarización que dolariza los gastos, pero no los ingresos de las personas… Y para colmo esos ingresos están en unos valores en pesos a una tasa de cambio que está muy lejos de la realidad…, porque demuestra cuán bajos son los ingresos de la población por la vía de sus salarios y esto, por supuesto, agravado por el hecho de que la mayor parte de la población depende en sus ingresos de los salarios que les paga el Estado.

Otra cosa sería si existiera un pujante sector privado o un sector cooperativo que permitiera no solo dinamizar el mercado en términos de producción de bienes y de servicios sino que también permitiría sencillamente hacer un reajuste de ingresos de manera que el desplazamiento de fuerza de trabajo que se moviera hacia el sector privado permitiera incluso mejorar los ingresos de los trabajadores estatales…Es simple y llanamente cambiar la mentalidad por la cual se ha venido dirigiendo la economía cubana.

Y efectivamente, a mí sí me preocupa también muchísima gente que no recibe divisas como me preocuparon los jubilados cuando se hizo la reforma salarial y la reforma de pensiones que, además, hasta por un problema político creo que se cometieron errores.

Hay que sencillamente adoptar con paso firme medidas audaces que permitan que la economía salga del estancamiento para que entonces el crecimiento económico tenga un determinado efecto de derrame sobre el mejoramiento del bienestar de la población. El Estado puede hacer cosas muy importantes en ese sentido precisamente a través de la redistribución de recursos y de un sistema fiscal que, por supuesto, no sea asfixiante a la actividad de la del sector privado o del sector cooperativo, aunque sí estimule su desarrollo pero también mejore sus niveles de recaudación para cumplir con las obligaciones sociales que el Estado tiene.

Con una deficiente política de seguridad social y asistencia social, las personas vulnerables están desprotegidas por todas partes...

No existe solución alguna porque tampoco la política económica ha permitido el desarrollo del emprendimiento que es lo único que puede sacar al país de del estancamiento. Por supuesto, hay personas que no podrán ser emprendedoras, que tienen limitaciones físicas o limitaciones en edad.

Esas personas tienen que ser protegidas, pero no pueden ser protegidas. La economía necesita crecer para que se puedan adoptar los mecanismos redistributivos que permitan proteger a quien necesita ser protegido.

Lo que está pasando ahora mismo con el tema del dólar es que están volviendo a hacer nuestra moneda inconvertible en la práctica porque si no puedes adquirir dólares con ella pues entonces la volviste inconvertible y estamos en el mismo punto en el que estábamos en 1960…

Segmentar el mercado y establecer tú sí puedes y el otro no puede, no es mi manera de analizar la justicia social.

Fijan un plazo para depositar los dólares, pero advierten que la medida depende de las decisiones en materia de política exterior de Los Estados Unidos

Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es precisamente el hecho de que se hubiera declarado la atemporalidad de la medida, con lo cual todavía genera más incertidumbre... ¿O es que acaso piensan que las sanciones van a ser revocadas en un mes o dos o tres meses? No, señores, si piensan eso están evaluando muy mal las posibilidades de la política exterior de los Estados Unidos sobre Cuba.

¿Cómo impactaría esta medida en la emigración cubana que ya está cambiando sus dólares a euros y en el turismo?

Indiscutiblemente la medida implica un traslado en los costos de transacción al público. Pienso que mucha gente va a ser cauta, por el tema de la credibilidad, porque hay una convicción de que el dólar va a seguir siendo demandado y va a aumentar de precio.

¿Qué medidas sí se deben tomar para que Cuba salga de la crisis económica?

Es hora de tomar medidas económicas en Cuba que no dependan de si se arrecian o no las sanciones económicas de los Estados Unidos. Hay problemas que pueden y deben resolverse desde la política económica de Cuba. El gobierno de Cuba debe quitarle las camisas de fuerzas que todavía le impone al desarrollo de la economía nacional.

Hay que adoptar una nueva política agraria, porque hay que resolver el problema de la comida, y eliminar trabas burocráticas. Es absurdo que el consejo de gobierno fije el precio del mango…para eso está el mercado, la correlación entre la oferta y la demanda.

Liberar las fuerzas productivas. Esto significa que todas las posibilidades de emprendimiento nacional sean bienvenidas, eliminando ilegalidades internacionales como drogas y otras.

Promover el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Mantener el control significa frenar el desarrollo del bienestar de la población. Lo prioritario es crear condiciones para que crezca la economía y el bienestar de la población.

Necesitamos un marco regulatorio y que Cuba sea finalmente un país en que se respete la ley, y que la respete los ciudadanos el gobierno y que promuevan el desarrollo.

El deterioro de la situación económica va a traducirse en un deterioro de la situación social y política, así que, si se quieren correr esos riesgos por seguir haciendo las cosas como hasta ahora, veremos.

Es hora de adoptar medidas audaces, revolucionarias. Y revolucionarias significa remover toda la estructura de país que esta conduciendo a su estancamiento.