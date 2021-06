Científicos cubanos anuncian una eficacia del 62 por ciento de candidato vacunal Soberana 02 en dos dosis

El candidato vacunal cubano contra el coronavirus Soberana 02 tendría una eficacia del 62% con solo dos de sus tres dosis, según declararon científicos de BioCubaFarma este sábado citando datos preliminares de los ensayos de intervención.

Los especialistas indicaron que la cifra supera los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que un candidato vacunal contra el coronavirus se convierta en vacuna, que es del 50 por ciento.

No obstante, todavía falta por conocer la eficacia de la combinación de las dos dosis de Soberana 02 con Soberana Plus, formulación que ha liderado el Instituto Finlay. Los científicos cubanos estiman que el resultado final, tras la aplicación de Soberana Plus -en un par de semanas- será superior al anunciado este sábado.

El resultado preliminar anunciado fue dictaminado por un Comité Independiente que Dagmar García Rivera, directora de investigaciones del IFV, precisó que “está constituido por especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, el Centro de Inmunología Molecular y el Ministerio de Salud Pública”.

Sobre la aprobación del Uso de Emergencia por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), el director adjunto del IFV, Yuri Valdés Balbín, anunció que en los próximos días se presentará a la autoridad reguladora cubana la solicitud de Autorizo del Uso de Emergencia, aunque no dio fecha estimada para la aprobación.

Vicente Vérez Bencomo, director del IFV, calificó el resultado del 62 % de eficacia de “muy reconfortante” porque se obtuvo en un escenario de circulación de cepas mutantes del coronavirus.

“No es una eficacia contra la cepa original, sino contra la combinación de las cepas circulantes en La Habana en estos momentos, donde hay un porciento importante de las llamadas preocupantes en términos de su transmisibilidad y de su escape de las vacunas”, dijo Vérez Bencomo, y reiteró que los obtenidos son resultados intermedios porque el ensayo sigue corriendo.

Al recordar que la OMS considera para validar la condición de vacuna que el candidato tenga el 50 por ciento de eficacia, añadió que la organización recomienda también que el “intervalo de confianza” del análisis de esa eficacia supere el 30 por ciento, y asegura Soberana 02 dispone de intervalos de confianza por encima del 40 por ciento.

“Podemos decir que estamos cumpliendo los dos requisitos que recomienda la OMS para considerar un candidato vacunal como vacuna eficaz”, concluyó el especialista.

“Los resultados se han obtenido a partir de un análisis total de casos sintomáticos que han permitido medir la eficacia con segunda dosis de 62 casos sintomáticos en el grupo placebo. En los dos grupos vacunados con dos dosis (uno se queda en dos dosis y el otro sigue a la tercera) tuvimos 23 y 26 casos, respectivamente. Esos números son los que dan como cálculo la eficacia de un 62 por ciento”, precisó el experto.

La investigadora principal María Eugenia Toledo Romaní, insistió en que el ensayo clínico no ha terminado y agregó que hay otras variables que se medirán en el estudio, como por ejemplo: el efecto de la vacuna en evitar la muerte y las formas severas de la enfermedad, así como cuál puede ser la contribución en evitar la infección.

El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, quien asistió a la presentación del resultado de la eficacia del candidato vacunal, calificó la noticia como “la alegría del día” y “el mejor regalo que podríamos tener en el Día de los Padres”.

El anuncio del porcentaje de eficacia de uno de los candidatos vacunales de producción nacional que ensaya el gobierno cubano tuvo lugar el mismo día en que el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 16 fallecidos por COVID-19 en la isla, lo que constituye la segunda cifra más alta de decesos en el país desde el inicio de la pandemia. Tampoco fue más alentadora la cifra de contagios de la jornada, situada en 1,472, que figura en tercer lugar desde el inicio de la pandemia en la isla.