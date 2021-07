Madre de la activista cubana Thais Mailén logra verla en el Calixto García

La madre de la activista y presa política cubana Thais Valdés logró verla, aunque de lejos, en el hospital Calixto García de La Habana, adonde fue trasladada la joven tras una caída.

Odalys Benítez persiguió a su hija a través de la institución médica rogando a los agentes de Ministerio del Interior (Minint) que la custodiaban que la dejaran verla de cerca, sin éxito.

No obstante, pudo observar que la joven caminaba con extrema dificultad y dolor, y denunció que a pesar de ello fue obligada a desplazarse por sus propios pies por los largos pasillos porque no había silla de ruedas para trasladarla.

Cuando logró acercarse hasta unos 40 metros Valdés la vio y le pidió que no la siguiera. "No puedes seguirme, no puedes seguirme, te veo mañana", le dijo.

Su mamá le preguntó si la había valorado el neurocirujano y ella le respondió que lo haría próximamente.

Desesperada, Benítez le gritó a los agentes del Minint que consiguieran una silla de ruedas o una camilla para su hija, porque en caso de tener una fisura de cadera este padecimiento se agravaría con la caminata.

Dijo que una oficial se le acercó para advertirle que la persecución podría perjudicar el caso de la activista, y le aseguró que Valdés no tenía fractura sino mucha inflamación.

Este viernes Benítez recibió una llamada de Thais Valdés para decirle que continuaba en la enfermería del hospital con mucho dolor, y continuaba con la presión alta y arritmia.

Benítez y el abogado de la joven, quien es madre de tres niños, presentaron este viernes un cambio de medida cautelar debido a su delicado estado de salud después de sufrir la caída en prisión, informó el proyecto La Cola de la Libertad en Facebook.

La mujer pidió al abogado que hiciera la solicitud con urgencia pues la activista lleva varios días en silla de ruedas en la prisión y no puede andar debido a las lesiones sufridas con el accidente, que presuntamente ocurrió en un baño de la cárcel, donde se encuentra recluida por participar en una protesta pacífica el pasado 30 de abril.

A la joven la pretenden juzgar por el delito de "desorden público", una figura tras la cual se ampara el régimen cubano para castigar a sus opositores.

"Esperemos que el Fiscal Bileardo Amaro que es quien debe aprobar el cambio de medida cautelar tenga compasión y piense como ser humano que es lo mejor para ella sabiendo además que el mantenerlos acusados por el delito de Desorden Público es una aberración y violación de los Derechos Humanos", señaló el post.

La madre de Valdés ha pedido ayuda en varias ocasiones para que si hija sea liberada alegando que su salud se ha deteriorado en prisión.

La mujer aseguró que la joven no tenía medicamentos en la cárcel para calmar el dolor, y que ella no había podido hacerle llegar el verapamilo. Asimismo, que tenía “mucha inflamación en columna sacra, vértigo y arritmias” por lo que se encontraba en silla de ruedas.

Durante la semana pasada la activista fue valorada por el médico del penal, quien recomendó que la viera un neurocirujano.

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara recordó en Facebook que Thais Valdés es madre de tres hijos que han pedido en redes sociales que las autoridades cubanas la liberen.

"El día de las madres, fueron llevados a Villa Marista para ver a su mamá, aunque le habían prometido que el encuentro sería en un parque", denunció el activista.