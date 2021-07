Activista cubana Áfrika Reina desalojada junto a su hijo de 3 años por segunda vez en menos de 15 días

La activista cubana Áfrika Reina fue desalojada por segunda vez en menos de 15 días junto a su hijo de 3 años debido a presiones de la Seguridad del Estado sobre los caseros que le rentaron sus alojamientos.

“Seguridad del Estado, si lo que ustedes quieren es sacarme de cada lugar al que yo me mude, de un apartamento a otro, si ustedes van a seguir influyendo, yo sencillamente me voy a buscar al casero que no me va a sacar a ningún lado. Yo me voy a mudar a San isidro”, advirtió la artista en un video compartido en redes sociales.

“Me voy a ir a vivir con Luis Manuel [Otero Alcántara] a San Isidro y entonces, a partir de ahora, todo lo que ustedes quieran hacerle a Luis Manuel… Todas las obras que ustedes le quieran romper, las puertas que le quieran romper, los golpes que le quieran dar, las amenazas de que va a ‘amanecer con la boca llena de hormigas’; todo eso, ustedes se lo van a empezar a hacer a mi hijo, me lo van a empezar a hacer a mí junto a Luis Manuel”, dijo.

Cansada de las maniobras de desgaste de los represores cubanos y de las consecuencias de las mismas sobre la crianza de su niño pequeño, la artista los emplazó a dejarlos vivir en paz o atenerse a las consecuencias de reactivar la sede del Movimiento San Isidro (MSI) como refugio ante la violencia ejercida contra sus integrantes, entre los que la rapera se encuentra.

“Yo me voy a ir a vivir allí y ya ustedes no me van a sacar más de ningún alquiler. ¿Cómo es que jugamos a esto? ¿Qué coño es lo que les pasa?”, exclamó indignada la artista que participó con Luis Manuel en el performance del garrote vil y fue víctima de la violencia desatada ese día por represores que los detuvieron y allanaron la casa del artista, sustrayendo y rompiendo sus obras de arte, lo cual originó la huelga de hambre y sed de Otero Alcántara.

“Afrika Reina, artista y miembro del Movimiento San Isidro fue desalojada por segunda ocasión en menos de quince días. La Seguridad del Estado usa estos métodos de represión en contra de las personas que pacíficamente les hacen frente”, denunció a su vez el periodista independiente Héctor Luis Valdés cocho en una publicación de Facebook.

“No sólo amenazan, hostigan y presionan a periodistas, activistas o artistas, sino también a caseros que están en todo su derecho de rentar en su propiedad a quiénes estimen conveniente”, señaló Valdés Cocho, quien también ha sufrido la revocación de contratos de alquiler por parte de caseros presionados y amenazados por la policía política.

Esta práctica también ha sido denunciada por otros activistas, como Camila Acosta, Katherine Bisquet, Jancel Moreno, Karelia Mercedes Manzano o la también acuartelada de San Isidro, madre de tres hijos, Anyell Valdés.

“Afrika sabe que cuenta con un espacio en mi renta y si nos desalojan, pues nos vamos todos para la sede del MSI en Damas. De dónde nadie nos podrá sacar. ¡Contigo negra bella!”, se solidarizó Valdés Cocho con la joven madre.

“Seguridad del Estado, ustedes no respetan nada. El poder dando lo mejor de sí, haciendo gala de su moralidad paupérrima y crueldad, cuando una artista contestataria y madre soltera, con un niño pequeño, les resulta una amenaza y recurren a la bajeza de desalojarlos una vez más. Cobardes y sucios, mafiosillos de cuarta... Afrika Reina, ¡estamos contigo!”, increpó la artista y activista cubana, integrante del 27N, Camila Ramírez Lobón.

Por su parte, la periodista independiente María Matienzo Puerto también se hizo eco de la denuncia. “La artista Afrika Reina ha sufrido acoso sostenido durante meses por ser miembro del Movimiento San Isidro. Acaba de ser desalojada junto a su hijo de 3 años, por segunda vez en menos de 15 días. Mientras la Seguridad del Estado y el ministerio del Interior la reprimen, la UNICEF Cuba y Michelle Bachelet callan”, señaló.

“La Presidencia de Cuba criminaliza a artistas y a mujeres mientras permanece en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Afrika Reina ha sido sometida a registros ilegales de su cuerpo, con sesgos racistas. A ella le aplican la Violencia Vicaria como solo el MININT sabe hacerlo”, concluyó Matienzo, señalando el mecanismo de infligir daño a la madre a través de maltratos y abusos de sus hijos menores.