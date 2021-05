Seguridad del Estado prohíbe salir de casa con su hijo a la activista Áfrika Reina

Áfrika Reina / Patrulla de policía Foto © Facebook/Áfrika Reina

La rapera y activista política Áfrika Reina denunció este lunes que la policía no le permite salir de su casa, en un nuevo episodio de restricción arbitraria de movimientos a los disidentes en Cuba.

En un post, la integrante del Movimiento San Isidro (MSI) relató la escena ocurrida hace pocas horas: “Hace alrededor de una hora me disponía a salir con mi niño, y me encuentro una patrulla, y un oficial que me dice:

”—No puedes salir, la orden que yo tengo es que no puedes salir.”

Por su parte, la activista María Matienzo no solo denunció el hecho, sino que señaló que la retención domiciliaria de Áfrika Reina se debe a su solidaridad con el artivista y Luis Manuel Otero, coordinador del MSI y una de las principales voces de la oposición en Cuba.

“La artista @afrikreina se disponía a salir de su casa con su hijo y la policía se lo impidió. La artista miembro del @Mov_sanisidro ha sido reprimida por solidarizarse con @LMOAlcantara. Mientras, @UNICEFCuba ni @mbachelet ni @ONUMujeres se manifiestan x las madres cubanas”, escribió Matienzo en la red de microblogging.

Otero permanece recluido desde hace tres semanas, sin comunicación expedita con el exterior y en condiciones poco claras, en el Hospital Calixto García de La Habana, a donde lo llevaron efectivos de seguridad tras sacarlo de su casa y sede del MSI durante una huelga de hambre y de sed contra la represión en la isla.

En las imágenes posteadas este lunes se ve una patrulla y oficial de policía (fuera del auto) que avanzan lentamente custodiando una calle de La Habana.

Este modus operandi ha sido denunciado en múltiples ocasiones por activistas políticas, artistas y periodistas independientes, a quienes se recluye en sus domicilios siempre que la Seguridad del Estado cubano así lo decida.

A finales de abril, Áfrika Reina fue detenida: “Me mantuvieron esposada en el vestíbulo hasta que se vació un banco donde sentarme. Luego me revisaron y acostumbrados a mi silencio y resistencia al diálogo, no intentaron hablarme de nada, me dejaron sentada en el vestíbulo por dos horas aproximadamente", contó en esa ocasión.

Eran los días en que más de una decena de manifestantes fueron encarcelados por protestar en apoyo a Otero.

"A las 6:00 pm me dice la SE que me puedo ir en cuanto firme una nueva advertencia oficial, redactada de antemano sin mi presencia”, escribió Áfrika Reina.” Me negué rotundamente, y me extrañó que no insistieran en forzarme o amenazarme al respecto. Me entregan el bolso y el móvil totalmente en blanco. Finalmente salgo de ahí".