Andy Vázquez: "El Bacán ya tiene pinta de modelo"

Andy Vázquez y El Bacán Foto © Facundo Vivir del cuento/ Facebook

El popular humorista cubano Andy Vázquez sigue celebrando la presencia en Miami de su compañero y amigo Nelson Gudín, quien arribó a la ciudad floridana en mayo pasado.

"Ya tiene pinta de modelo el Bacán. ¡Díganle algo!, comentó el actor en su muro de Facebook, junto a una fotografía ambos muy elegantes y sonrientes delante de una piscina.

Los recordados 'Facundo' y 'El Bacán de la vida' se fueron "de rumba", tal como mostrara en sus redes sociales el creador de otros recordados personajes como 'Flor de anís' y 'Urbinito'.

Desde su arribo a Florida, el actor no ha dejado de compartir con figuras del espectáculo. Recientemente estuvo con el famoso presentador chileno Don Francisco, un encuentro que para el histrión cubano fue un verdadero "privilegio".

Gudín podrá ser visto por sus fans en el hilarante show de Carlucho en MegaTV y en Univista TV, donde compartirá escenario con Andy Vázquez.

El actor acudió por primera vez al programa justo el día en que cumplía su segundo aniversario de emisión, en una presentación que fue disfrutada por miles de espectadores del sur de Florida.

El también escritor confesó entonces que decidió aceptar la oferta de trabajo que le hicieron desde Miami porque en Cuba la televisión le cerró las puertas.

Según relató, tras ocho años al frente de uno de los más populares programas televisivos, de pronto le informaron que no podía seguir transmitiéndose, sin más explicaciones.

"Cuando ya no pude seguir haciendo televisión y me dediqué a sembrar y cuidar vacas y caballos de raza porque a mí la vida no me puede vencer, Carlucho", dijo el Bacán.

Al hacerse pública su decisión de radicarse definitivamente en Estados Unidos, varios de los amigos y colegas del gremio humorístico en Cuba le desearon éxitos en esta nueva etapa de su vida.

"Ya no podré decir más T.M, ahora tendré que decir Y.M. Coño como lo voy a extrañar", dijo el también comediante cubano Otto Ortiz en su Facebook.

