X Alfonso: "No se puede machacar al pueblo por decir lo que piensa"

El músico cubano X Alfonso emitió una declaración oficial en la que afirmó que está en contra de todo tipo de violencia y falta de diálogo y entendimiento civil, a propósito de las multitudinarias manifestaciones que han ocurrido en Cuba, reprimidas violentamente por las fuerzas del régimen.

"NO, no se puede machacar el pueblo por decir lo que piensa o por pedir lo que necesita; creo y siempre creeré en que una Cuba mejor es posible pero desde la unión de todos los cubanos", expresó en un post en su página de Facebook.

El artista señaló que le duele mucho el odio que existe entre los propios cubanos, y pidió a las autoridades dejar de sembrar la separación.

"Escuchen al pueblo…sí, ese mismo, ¡el Pueblo!! El que ha estado ahí para todo, el que le dado todo y aguantado demasiado… Hay que escucharlo y apoyarlo, no golpearlo…Por favor, ¡NO MAS VIOLENCIA!", demandó.

El destacado compositor y arreglista añadió que cree en una Cuba mejor, y que para eso lucha cada día "contra vientos y mareas, con mucho sudor, lágrimas y con dos coj...".

X lamentó no estar en el país en este momento tan difícil.

"Quien me conoce sabe que no soy de demagogias ni de consignas, pero sí de acciones; si tengo que decir algo más lo diré ahí, en la caliente como he hecho siempre y asumiré las consecuencias", recalcó.

Por último, aclaro que su declaración es su apoyo "a ese pueblo del que soy parte", y anunció que bloqueará a todo el que entre en su Facebook y no aporte un discurso constructivo o escriba algo que promueva el odio entre los cubanos.

La hermana del cantante, Eme Alfonso, mostró su dolor por la respuesta del gobierno cubano a las expresiones de la ciudadanía.

"Mi país se desmorona y yo me rompo en mil pedazos cada vez que veo los golpes y los insultos de cubano a cubano. No y mil veces no a la violencia. El pueblo quiere expresarse y tiene derecho a ser escuchado, esa no es la manera", dijo.

Otros artistas han criticado abiertamente la represión gubernamental contra las protestas pacíficas que tienen lugar en Cuba desde el domingo.

Desde Miami, el cantante Issac Delgado pidió el cese de la violencia y del abuso, y ratificó su apoyo a la libre expresión.

"Cuba es de todos, sin distinción alguna: de negros, blancos, obreros, religiosos, homosexuales, jóvenes, viejos, artistas, músicos, médicos, deportistas, ingenieros, constructores... ¡De los presentes y de los ausentes!", señaló.

Además del Chévere de la Salsa, otros colegas del arte como Elito Revé y Adalberto Álvarez se han manifestado en contra de la respuesta del régimen a las expresiones de descontento del pueblo.

"La violencia es el último recurso de los incompetentes. No a la violencia contra mi pueblo, hermanos, amigos, público y familia. ¡Qué dolor, qué tristeza que se llegue al abuso del poder por las fuerzas del orden en Cuba, que agredan a gente común y pacífica como los cubanos", escribió Revé en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el Caballero del Son aseguró que está del lado del pueblo.

"Imposible permanecer en silencio ante todo lo que está pasando en nuestro país. Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a las calles a expresar lo que siente pacíficamente", expresó.