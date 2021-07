"Acaban de matar a mi abuelita en Cuba", denuncia activista cubano en España

El activista cubano Lázaro Mireles, radicado en España, denunció la muerte de su abuela en Matanzas, presuntamente por coronavirus, a pesar de estar vacunada durante la "intervención sanitaria".

Mireles denunció que la muerte de su abuela es sospechosa porque ya tenía completa la pauta de vacunación contra el coronavirus y aún así falleció a causa de la pandemia. El activista cree que hubo abandono en su caso.

"Esos criminales me acaban de matar a mi abuelita en Cuba. Ya no puedo más", dijo Mireles visiblemente afectado en un vídeo compartido en la red social Facebook.

En su mensaje señaló que estaba muy unido a su abuela y que esta muerte lo afecta profundamente, porque ni siquiera pudo verla en la última etapa.

Mireles denunció la situación de miles de cubanos en Matanzas que no tienen medicamentos para enfrentar la crisis del coronavirus y ven en la vacuna cubana la salvación, y deja claro que considera esto otro engaño del Estado.

"Le están diciendo a nuestros abuelos que la vacuna funciona (mi familia entera, incluyendo a mi abuelita, estaban ya vacunadas) protejamos a nuestras familias. SOS Cuba", dijo el activista en el texto que acompaña su vídeo.

Mireles asegura que el candidato vacunal cubano es un gran fraude y que los servicios de salud dejaron a su abuela sin atención suficiente hasta que le llegó la muerte.

"¿Cómo se puede ser tan criminales coño? ¿Cómo se puede dejar morir a una gente así?", dijo el activista y sin entrar en detalles puso en debate el abandono al que están sujetos muchos pacientes por coronavirus en Cuba, en especial los adultos mayores.

Este miércoles el gobierno cubano reportó un récord de personas fallecidas por coronavirus con 51 muertes. El anterior récord fue anunciado el domingo 11 de julio, en que se comunicaron 47 decesos.

La provincia de Matanzas es el epicentro de la pandemia en Cuba con 1,913 casos de coronavirus reportados en el día de ayer. Esta dura crisis sanitaria es una de las razones que ha impulsado al pueblo cubano a las calles para luchar por sus derechos, exigir libertad y el fin de la represión.

Mireles es uno de los principales activistas cubanos radicados en España. Es coordinador del Movimiento Acciones por la Democracia, Secretario de Comunicaciones en Somos + y Secretario General en Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo.

En su mensaje hizo un llamado a continuar la lucha por derrocar la dictadura y establecer en Cuba una verdadera democracia. "Sigamos luchando fuerte. Ya yo no puedo más, pero no me van a callar los asesinos y criminales estos", dijo.