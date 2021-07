Yulien Oviedo pide a ETECSA que restablezca el Internet: Las familias en Cuba están desesperadas

Yulien Oviedo y cubanos con teléfonos móviles en La Habana. Foto © Facebook del artista / CiberCuba

El cantante cubano Yulien Oviedo pidió a la Empresa de Telecomunicaciones Etecsa, que restableciera el internet en la isla, atendiendo a las preocupaciones de las familias fuera del país, debido a los recientes acontecimientos.

Oviedo envió desde sus redes sociales el mensaje al monopolio estatal, el único que brinda el servicio de telecomunicaciones en el archipiélago, y a precios exuberantes. “Estoy haciendo este video para expresar la tristeza, la angustia que estamos pasando ahora mismo”, dijo este miércoles.

“Le pido a Etecsa, por favor, que restablezca las comunicaciones, para que los familiares que están del otro lado de la isla angustiados por saber de su gente acá, se comuniquen. Hace falta ser un poco más humano con eso”, expresó.

“Hace falta dejar las mentiras a un lado y que te pongas de parte del pueblo, bróder, a ver si resolvemos esta situación, que esto ya se ha vuelto caótico”, añadió.

“Todos estamos dolidos, sentimos miedo por todo lo q está sucediendo y tenemos el corazon en pedazos por tanta violencia, nadie quiere eso para su pueblo”, comentó una usuaria.

Prolongados cortes de internet se han reportado en toda la isla desde el domingo, día en que acontecieron varias protestas masivas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en decenas de ciudades del país ante la crisis agudizada por la pandemia del coronavirus.

La víspera, el senador estadounidense Bob Menéndez cuestionó la decisión gubernamental de cerrar el internet a los cubanos luego de las protestas. “¿Solamente porque tiene miedo de sus ciudadanos? No hay razón para cerrar el internet y es lo que está haciendo el régimen de Cuba para que el mundo no sepa lo que está pasando y que los cubanos no puedan hablar uno con el otro”, denunció.