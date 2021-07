Daniela Reyes pide emocionada un cambio para Cuba: "Queremos democracia y libertad"

Daniela Reyes pide un cambio para Cuba Foto © Instagram / Daniela Reyes

La influencer cubana Daniela Reyes se pronunció este miércoles sobre la situación de Cuba en un vídeo en el que pidió un cambio, democracia y libertad para el pueblo cubano, que desde el domingo está en las calles de la Isla exigiendo el fin de la dictadura.

La joven se grabó en un vídeo en el que aparece en su hogar y visiblemente emocionada a la vez que cuenta cómo han estado viviendo en la isla durante los últimos días, en los que también han estado incomunicados por los cortes de internet.

La youtuber, actriz y modelo aseguró que desde el 11 de julio, fecha en la que se iniciaron las protestas masivas en Cuba, han sido días "muy difíciles e intensos, con mucha ansiedad, tristeza, miedo y también dolor de ver todo lo que está pasando".

"Aquí estoy como una cubana más, sufriendo todo lo que estamos viviendo desde aquí desde Cuba. Estamos sin internet, desinformados. No estamos siendo financiados por nadie. Nadie nos está pagando por ello. Estamos inconformes y queremos un cambio", sentenció visiblemente conmovida.

"Es lógico que si no tenemos comida, ni medicina, ni un ataúd para enterrar a nuestros familiares, nos manifestemos", comentó sobre el motivo de las protestas, antes de animar a todos a seguir demostrando públicamente que no están conformes con la situación en Cuba.

"Demostremos públicamente que no estamos conformes con algo que es obvio. Está claro que no queremos represión, ni más violencia, ni ver más sangre, ni niños llorando, ni más padres de familia siendo detenidos. Pero también está claro que queremos ser escuchados, que queremos un cambio, que queremos democracia y que queremos libertad", concluyó la joven, pareja del reguetonero cubano Yomil Hidalgo, que fue arrestado el pasado 11 de julio después de manifestarse en La Habana.

Un momento que quedó grabado y que compartió el artista con el mundo a través de su cuenta de Instagram, donde se puede ver como la policía le paró cuando iba conduciendo en su auto para llevárselo a comisaria, a lo que él se negó.

"Yo no me voy a montar en ese carro con ninguno de ustedes, que ahí no hay distanciamiento social de ningún tipo", le dijo el reguetonero a uno de los policías en un momento del vídeo.

Daniela Reyes ya se había pronunciado en contra de la represión del gobierno durante los últimos días mediante posts y otros mensajes que había compartido con sus casi 500 mil seguidores de Instagram.

"La violencia la comenzaron ellos, el pueblo no merece esto. SOSCuba", escribió en uno de los posts que publicó.