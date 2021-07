Yuliet Cruz califica de migajas medida en la Aduana de Cuba: "Siempre estuvo en sus manos"

Yuliet Cruz/Cubanos aeropuerto de La Habana Foto © Facebook Yuliet Cruz/CiberCuba

La actriz Yuliet Cruz calificó de migajas la medida aprobada por la Aduana de Cuba de importar sin aranceles ni límites productos de primera necesidad por parte de viajeros cubanos residentes o no en la Isla.

“Relajar medidas de importación de alimentos, aseo y medicinas de manera temporal y excepcional, ¡me molesta mucho! Y es la prueba de que era algo que podían y siempre han tenido en sus manos”, escribió este jueves en su perfil de Facebook.

La actriz comentó además que “Cuba tiene escasez desde hace mucho, no solo ahora. En la aduana han quitado de todo y cobrado por todo, a pesar de saber TODO EL MUNDO que había mucha gente que lo necesitaba”.

Igual insistió que esta medida “siempre estuvo en sus manos”, además de que también está en manos del gobierno “levantar otras tantas restricciones ‘internas’ que no dejan que avancemos y nos desarrollemos, para que tengamos que seguir dándole gracias por las migajas y culpando a otros de nuestros fracasos”.

Yuliet Cruz también en respuesta al comentario de una usuaria dijo estar de acuerdo con que haya medicamentos, aseo y comida, “pero pudieron implementar esta medida antes para beneficio de muchos en medio de la escasez”.

La actriz insistió en su respuesta que el gobierno de Díaz-Canel “también puede flexibilizar otras tantas medidas en otras ramas y sectores de la economía que nos harán crecer y echar para adelante el país”.

En la publicación de la actriz, con casi medio millón de seguidores en su red social de Facebook, usuarios comentaron que “nos parten las piernas y nos dan después la silla de ruedas para quedar como los buenos, y ¿el que no tiene familia en el exterior?”. “La libertad de Cuba no cabe en un maletín de 70 libras. Queremos libertad”.

“No queremos migajas. Matan, reprimen, hieren de bala, rompen huesos y cabezas. No hay vergüenza”, se expone en un comentario. “Muy cierto tus planteamientos. Válido. Siempre restricciones con tanta escasez de años. El primer bloqueo y mayor es el interno. Regulando número de equipaje por viajero, regulando hasta lo más mínimo que caemos en ridículos”, apunta otro.

“La dignidad abofeteada no cabe en una maleta”, escribe otro usuario. “Díaz-Canel hay que ver que usted es un chantajista y de los peores. ¿Quién COÑO te está pidiendo comida? Lo que te están pidiendo es Libertad”, dice otro.

“Pero esta vez no nos conformaremos con migajas y no pararemos de expresar nuestro sentir y de compartir con el mundo la realidad de Cuba hasta que Cuba no sea devuelta a todos los cubanos”, apunta otra opinión.

También sobre este tema el periodista independiente José Raúl Gallego expuso que “ahora el régimen cubano se baja con esta chambelona para bobos para tratar de disminuir la temperatura a lo que está pasando en Cuba”.

“La gente en las calles no solo pedía comida y medicinas, pedía Libertad”, además de que “una parte importante de la gente que salió a la calle no tiene a nadie que le lleve alimentos ni medicinas desde el exterior”, argumentó Gallego en Facebook.

Yuliet, junto a su esposo el cantante Leoni Torres, también cuestionó los actos recientes de represión contra los manifestantes que salieron a protestar en más de 60 localidades de la Isla el 11J.

Ambos artistas calificaron de “muy tristes” y “muy doloroso” los acontecimientos represivos de las autoridades en las Isla.