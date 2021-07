Tania Bruguera sobre marcha del gobierno: No podrán borrar los golpes propinados por policías y militares

Tania Bruguera Foto © Coco Fusco/ Facebook

La artista independiente cubana Tania Bruguera recorrió la madrugada del sábado la zona donde se encuentra el monumento al Maine, en La Habana, y pudo ver que cómo empezaban a llegar personas citadas para asistir a la marcha ideada por el gobierno para contrarrestar las protestas de los últimos días.

Según informó Bruguera en sus redes sociales, a las 4:30 de la mañana ya había en el lugar algunos estudiantes y trabajadores convocados para el acto de reafirmación.

"En estos días hemos visto muchas personas armarse de palos, ahí también comienzan a llegar disfrazados de pueblo, hemos visto boinas negras, militares, seguramente vestidos de civil, ahí comenzarán a llegar", relató.

La activista recalcó que muchos estudiantes universitarios y trabajadores han expresado públicamente su inconformidad al acto, que el régimen ha tratado de disfrazar de algo espontáneo, y que implica un tremendo riesgo debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus.

"¡Ellos exigen hoy el entendimiento pacifico y el respeto libertades individuales y nosotros con ellos!", subrayó.

"No importa cuánta gente venga hoy al acto convocado con el PCC, no podrán borrar el dolor de las madres que no han podido ver a sus hijos encarcelados, los golpes propinados por policías y militares ni podrán devolver la vida a los que el gobierno con 'La orden esta dada' dejó sin vida", agregó.

La artista plástica reclamó la libertad de los presos de conciencia cubanos, entre los que se encuentran los manifestantes del 11J que aún están desaparecidos y arrestados.

"Pero sobre todo a los menores de edad que se encuentran en las cárceles cubanas por manifestarse pacíficamente y lo que no siguieron las ordenes de enfrentarse físicamente al pueblo de Cuba", concluyó.

El viernes la Seguridad del Estado citó a Tania Bruguera para un interrogatorio en Villa Marista, y la amenazó con venir a buscarla este sábado a las 5:00 de la mañana. Casualmente ella reside en un edificio situado en el área del Malecón, donde está previsto que se realice el acto de reafirmación revolucionaria.

El gobierno de Díaz-Canel anunció que movilizará este sábado a residentes de varios lugares del país, en concentraciones diseñadas para contrarrestar las protestas antigubernamentales que han ocurrido desde el pasado domingo, y que han sido violentamente reprimidas por las fuerzas del Ministerio del Interior.

Estudiantes de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana mostraron su inconformidad con la convocatoria a este tipo de acto, por el peligro de nuevos contagios de COVID-19.

"Biólogos, microbiólogos y bioquímicos advertimos a las autoridades universitarias el riesgo que en el momento actual representan los actos multitudinarios", señalaron en carta difundida en el grupo de Facebook FEU FBiología.