Otaola al pueblo de Cuba: “Son ustedes los que deben tomar las calles”

El presentador y activista cubano Alexander Otaola hizo un llamado directo al pueblo de Cuba a “tomar las calles” en busca de su libertad, durante una manifestación celebrada este miércoles frente al icónico restaurante Versailles, en Miami, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

“Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero lo más importante es que ustedes están viviendo, desde hace 66 años, la esclavitud y el oprobio más espantoso. Una vida completamente sumida en la miseria, sin dignidad”, expresó Otaola en entrevista para Cuba en Miami.

En su criterio, el momento de actuar ha llegado. “Son ustedes los cubanos los que deben tomar las calles, como ya se ve está ocurriendo en varios municipios habaneros y en provincias orientales como Las Tunas y Baracoa”, añadió el comunicador.

El presentador subrayó que su llamado no busca poner en riesgo la vida de los cubanos, sino inspirar una rebelión cívica pacífica para que el mundo vea que el pueblo no quiere seguir viviendo bajo las condiciones impuestas por el régimen.

“La única manera de que ustedes sean libres es que el mundo entero entienda y los vea diciendo ‘ya no queremos seguir viviendo en estas condiciones’. Libertad para todo el pueblo cubano y libertad para todos los presos políticos”, afirmó Otaola.

La manifestación en Miami fue una de las múltiples actividades realizadas fuera de la isla como parte de la convocatoria global del 10 de diciembre, promovida por organizaciones del exilio y grupos de la sociedad civil cubana.

Entre las entidades que se sumaron a la convocatoria se encuentra la plataforma Cuba Decide, liderada por la activista Rosa María Payá, que difundió en redes sociales el mensaje:

“¡Nos vemos el 10! Apoyamos la convocatoria a manifestarnos mundialmente por los derechos humanos para los cubanos. Libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba”.

Las protestas de este Día Internacional de los Derechos Humanos buscan visibilizar la represión en Cuba, exigir la liberación de los presos políticos y reclamar el respeto a las libertades fundamentales, en un contexto de profunda crisis económica y social que el régimen intenta silenciar con más censura y persecución.