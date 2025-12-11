Otaola al pueblo de Cuba: “Son ustedes los que deben tomar las calles”

El presentador y activista cubano Alexander Otaola hizo un llamado directo al pueblo de Cuba a “tomar las calles” en busca de su libertad, durante una manifestación celebrada este miércoles frente al icónico restaurante Versailles, en Miami, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
“Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero lo más importante es que ustedes están viviendo, desde hace 66 años, la esclavitud y el oprobio más espantoso. Una vida completamente sumida en la miseria, sin dignidad”, expresó Otaola en entrevista para Cuba en Miami.
En su criterio, el momento de actuar ha llegado. “Son ustedes los cubanos los que deben tomar las calles, como ya se ve está ocurriendo en varios municipios habaneros y en provincias orientales como Las Tunas y Baracoa”, añadió el comunicador.
El presentador subrayó que su llamado no busca poner en riesgo la vida de los cubanos, sino inspirar una rebelión cívica pacífica para que el mundo vea que el pueblo no quiere seguir viviendo bajo las condiciones impuestas por el régimen.
“La única manera de que ustedes sean libres es que el mundo entero entienda y los vea diciendo ‘ya no queremos seguir viviendo en estas condiciones’. Libertad para todo el pueblo cubano y libertad para todos los presos políticos”, afirmó Otaola.
La manifestación en Miami fue una de las múltiples actividades realizadas fuera de la isla como parte de la convocatoria global del 10 de diciembre, promovida por organizaciones del exilio y grupos de la sociedad civil cubana.
Entre las entidades que se sumaron a la convocatoria se encuentra la plataforma Cuba Decide, liderada por la activista Rosa María Payá, que difundió en redes sociales el mensaje:
“¡Nos vemos el 10! Apoyamos la convocatoria a manifestarnos mundialmente por los derechos humanos para los cubanos. Libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba”.
Las protestas de este Día Internacional de los Derechos Humanos buscan visibilizar la represión en Cuba, exigir la liberación de los presos políticos y reclamar el respeto a las libertades fundamentales, en un contexto de profunda crisis económica y social que el régimen intenta silenciar con más censura y persecución.
Preguntas frecuentes sobre la situación política y social en Cuba
¿Qué pidió Alexander Otaola al pueblo cubano en su reciente declaración?
Alexander Otaola instó al pueblo cubano a "tomar las calles" para buscar su libertad, haciendo énfasis en la necesidad de una rebelión cívica pacífica que muestre al mundo el deseo de cambio del pueblo cubano. Este llamado se realizó en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar la represión y exigir el respeto a las libertades fundamentales.
¿Qué busca la convocatoria global del 10 de diciembre por los derechos humanos en Cuba?
La convocatoria global del 10 de diciembre, promovida por organizaciones del exilio y grupos de la sociedad civil cubana, busca exigir la liberación de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales en Cuba. Actividades se realizarán en distintas ciudades del mundo y dentro de la isla, pese al refuerzo del cerco policial y las detenciones arbitrarias del régimen.
¿Cuál es el papel de Rosa María Payá en la lucha por la libertad de Cuba?
Rosa María Payá es una reconocida activista cubana que lidera la plataforma Cuba Decide, y ha sido una figura clave en la convocatoria de manifestaciones globales por los derechos humanos en Cuba. Recientemente, recibió las Llaves de la Ciudad de Miami en reconocimiento a su labor, y ha asumido un rol en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amplificando su influencia en el debate sobre democracia y derechos humanos.
¿Cómo ha sido la respuesta del régimen cubano a las manifestaciones pacíficas convocadas en la isla?
El régimen cubano ha respondido a las manifestaciones pacíficas con un refuerzo del cerco policial y detenciones arbitrarias, según documentan organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Estas tácticas buscan silenciar las voces que exigen libertad y respeto a los derechos humanos, en medio de una profunda crisis económica y social.
