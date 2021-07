Dedican mural en Miami a abuelita que protestó en Cuba con una cazuela vacía

Artista pinta a anciana que protestó con una cazuela en Cuba Foto © Edin Gutierrez/ Facebook y Twitter/ Angel

La imagen de la anciana cubana que el pasado 11 de julio salió a su cuadra a hacer sonar su cazuela vacía ha quedado plasmado en la ciudad de Miami.

Edin Gutiérrez, un artista gráfico cubano que se conmovió con el gesto de la abuelita, anunció que la dibujará en un mural en la conocida Calle 8, como un humilde apoyo a sus compatriotas en la Isla que se lanzaron a las calles a reclamar su libertad.

"Esta imagen me rompió el alma, esta señora de 87 años dándole la cara a la dictadura, es algo que nos eleva el valor", comentó en su muro de Facebook.

La veterana, nombrada Sara Naranjo, es un símbolo de la pobreza y el desamparo que padecen miles de ancianos en Cuba. Su foto de pie en una acera, vestida humildemente y con rostro triste mientras golpea el fondo de una olla, sigue despertando simpatía y ternura en todo aquel que ha se ha interesado por la situación de la Isla.

"Ahora, que todo se ha desmembrado más, la protesta de una viejita con su cazuela vacía nos junta, bajo esa demolición que pretende hacer rehenes a perpetuidad y cómplices del miedo a los cubanos", dijo la poeta cubana Reina María Rodríguez al condenar la represión del régimen castrista a los participantes en las multitudinarias protestas.

Al saber que se había vuelto "famosa", Sara Naranjo difundió un video en Internet en el que explicó que salió a la calle porque estaba cansada de pasar hambre y trabajo.

"Me fui para la calle porque estoy aburrida de pasar hambre, de pasar trabajo. No tengo agua, no tengo nada. Aquí esto es lo más grande de la vida", dijo.

"Los apagones. Estos apagones me ponen malísima. Me falta el aire y busco el ventilador para ponerlo y no lo encuentro porque no hay luz. Quitan la luz y no tienen para cuándo ponerla Y uno se aburre, se cansa, está uno loco, arrebatado", añadió.

"Esto está muy muy malo, muy malo. Esto tiene que tener un cambio bueno", sentenció.