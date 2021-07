Exigen fe de vida de Luis Manuel Otero, en prisión de máxima seguridad en Guanajay

Luis Manuel Otero Alcántara/Claudia Genlui/Héctor Valdés Foto © Instagram/Claudia Genlui/ Facebook Héctor Valdés

Activistas y amigos exigen fe de vida del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, privado de su libertad en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, tras las protestas del 11J en la Isla.

“Hace más de 15 días (desde el domingo 11J) no sé nada de Luis Manuel Otero Alcántara. Quiero una prueba de que está bien. No me importa que lo hayan trasladado a Guanajay y tenga que estar en aislamiento. Quiero fe de vida ya. NO NORMALICEMOS LA INJUSTICIA”, escribió este lunes su pareja sentimental, Claudia Genlui Hidalgo, en Instagram.

Por su parte, el periodista y amigo Héctor Valdés Cocho, del portal ADN Cuba, exigió la libertad del activista en su perfil de Facebook, donde aseguró que “LuisMa es esa persona que emana esa luz incandescente que puede llegar a cegar a quiénes se saben sin verdad”.

“Es Luis Manuel, alguien difícil de describir debido a que encierra muchas cualidades y que sus defectos son minúsculos ante tanto amor que desprende. ¡Lo quiero libre, lo quiero a mi lado!”, expone en el texto que acompaña una foto juntos, la cual describe como “una de las más hermosas que me he tomado, hasta ahora, con Luis Manuel Otero Alcántara”.

También expone que “Luis es de las personas más bellas que conozco; no lo digo por su físico, sino por el gran valor espiritual y sentimental que encierra dentro de él”.

Para Valdés Cocho, Luis Manuel, quien está acusado por las autoridades de los delitos de atentado, resistencia y desacato, “es aquella persona que cuesta trabajo despegarse o que sencillamente quisieras que el tiempo se detuviera cuándo estás al lado de él. Es aquel que cómo mismo te da un regaño fuerte, te abraza y te besa como si fuera el último día”.

Luis Manuel fue detenido el 11 de julio por participar en las históricas protestas en Cuba y posteriormente trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guanajay, de la provincia Artemisa, a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana.

Su detención ocurrió esta vez por incorporarse a las protestas del 11J para exigir libertad, el fin de la represión y un cambio político en Cuba, tras hacer un enérgico llamado público para participar en las manifestaciones de la capital del país.

El artista afirmó que los cubanos podían contar con él y que saldría a manifestarse en apoyo a la Libertad, “cueste lo que cueste”.

Usuarios en las redes igual han expresado que Luis Manuel “tiene lo mejor de Cuba por dentro y por fuera”, que “es imparable” y “saldrá de su cárcel injusta mucho más fortalecido”.

Otros también señalan que “esta generación de cubanos sin duda alguna ha marcado la historia de Cuba”, y que “su único delito ha sido levantar su voz para denunciar las injusticias, las atrocidades, los maltratos y la ineficacia del gobierno”.

“Quién no lo va a querer. Su lucha por la libertad no tiene límites”, concluye otro.