Asesino de adolescente de Camagüey cuenta cómo lo llevó engañado a un monte

El joven cubano Yoel David Aguilar Márquez, de 25 años, confiesa que asesinó a Yordy Abizain Bandera Rodríguez, de 17 años, a primeros de año en el municipio de Florida, en Camagüey.

"Soy un hombre que cometió un delito de asesinato por el cual me siento arrepentido por el sufrimiento que causé", señala Aguilar Márquez en un audio al que ha tenido acceso CiberCuba.

Se trata de una grabación dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que la familia del mejor amigo del asesino, Edny Díaz Paz, acusado (según ellos injustamente) de ser el autor intelectual del crimen, ha hecho llegar a este periódico.

En este mensaje, Aguilar Márquez denuncia la injusticia que están cometiendo con su amigo Edny Díaz, que no tuvo nada que ver con el crimen.

"El día que yo cometí el delito, yo me encontraba en la casa de Edny, en el momento en que Edny llama al difunto para cobrarle 20 dólares que le debía. Luego de que el difunto pagara su deuda, tomamos un café juntos. Después decido marcharme para mi casa y buscar una mochila con un cuchillo, mientras el difunto estaba en casa de Edny. Cuando termina y se marcha, lo espero en una esquina. Después nos marchamos en su motorina para un monte. Le mentí diciéndole que yo tenía un sembrado de marihuana", comenta el asesino de Yordy Abizain Bandera.

"Al llegar a ese lugar y hacer lo que nunca quise que pasara, tomo sus cadenas, sus anillos, la motorina y parte de su ropa". añade, explicando que después de guardar todo lo que le quitó al difunto, sólo se quedó con la mochila y la ropa que traía. Poco después, añade, coincide con Edny Díaz, que le dijo que iba a ver si conseguía un queso en la casa de un amigo.

En ese momento, Yoel David Aguilar le comentó que iba a acompañarlo y, de paso, "a botar unas cosas de santería" que le había mandado su padrino.

En ese trayecto, coincidieron con un conocido llamado Orlandito. Yoel David se metió en un monte, según dijo sin que Edny supiera nada ya que pensaba que iba a tirar la brujería.

En ese punto se dieron la vuelta porque Orlandito les dijo que no había nadie en una finca a la que se dirigían.

Dos días después de la desaparición de Yordy Bandera, la Policía detuvo primero a Edny Díaz y más tarde le ocuparon la motorina a Yoel David Aguilar, que fue trasladado inmediatamente al Técnico (Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operativas, UPICO) e interrogado por el instructor del caso, Enrique Moya.

Según explica el asesino en el audio, en esa primera conversación él confesó el crimen a Moya; le dejó claro que Edny Díaz era inocente y le reconstruyó el hecho.

Poco después, el instructor le empezó a decir que Edny Díaz había provocado el infarto de su mamá y que estaba en la calle burlándose de su situación; que si pensaba dejarlo "fuera de la candela".

"Le respondí que eso era mentira, que yo no podía involucrar a Edny en algo que no había hecho". Así siguió insistiendo el instructor durante varios días hasta que le arregló una visita con su abuela y ella le confirmó que Edny sí había provocado el infarto de su mamá.

Según la versión de Edny Díaz, el instructor manipuló a la abuela de Yoel David Aguilar y le prometió que si le decía a su nieto que Edny había provocado el infarto éste confesaría que su amigo había sido el autor intelectual del crimen y le rebajarían la condena. Y la señora lo hizo.

Lleno de rabia por el infarto de su madre, Yoel David Aguilar se inventó (y así lo confiesa) que Edny lo había "cuadrado todo" con él y que tenía conocimiento de la ropa que él había quemado.

"Después de haber involucrado a Edny, recapacito y le digo al instructor, en una nueva declaración, que Edny es inocente, momento que él se molestó y fui trasladado para la prisión", explica el asesino.

"Allí pude hablar con mi abuela y me contó que el instructor le decía que yo sería sobrellevado por un tribunal, sólo por involucrar a Edny", añade.

En opinión de Yoel David, el instructor se aprovechó de su dolor para obligarlo a incriminar a su amigo que, según dice, es inocente.

"Me llevó a cometer esta injusticia en beneficio de su persona. No quiero causar más daño del que causé. No permitan que se cometa esta injusticia con Edny", suplicó.

Aguilar Márquez no describe cómo asesinó a Yordy Bandera, pero en el municipio de Florida se comenta que el adolescente fue degollado y apuñalado.

El móvil del crimen habría sido una deuda que la víctima supuestamente tenía con Yoel David Aguilar Márquez.

"Me sentí chantajeado en el momento en que el pagó a Edny y no me pagó, debiéndome a mí 160 dólares", dice en el audio al que ha tenido acceso CiberCuba.