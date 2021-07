Madre de cubano detenido pide ayuda desesperada: ¡No le hagan daño a un ser humano bueno!

Rosario Morfa, madre de Ariam Morfa Blanco, un cubano detenido en Cienfuegos durante las recientes protestas contra el gobierno, pidió desesperadamente ayuda para que su hijo salga de prisión y suplicó a las autoridades que no le hagan daño.

“Mi niño lo único que ha hecho es expresarse, decir lo que piensa, no es un ladrón, no rompió nada. No abusó, no dañó a nadie. Por Dios, no le hagan daño a un ser humano bueno que cuando los seres humanos salen de las cárceles nadie sabe en qué se convierten", suplicó la afligida madre, residente fuera de Cuba, que añadió que ellos son "personas decentes" y que su hijo "es un niño bueno, trabajador, padre de familia".

"Mi nieta más pequeña está enferma. Mi familia se está destruyendo por esto. No puedo más, soy una madre desesperada, que no vuela a Cuba porque no voy a resolver nada trancada en un centro de aislamiento. Por favor, no conviertan un hombre bueno en un hombre agresivo y malo. Nadie en el mundo sabe las consecuencias de una cárcel para un ser humano. Por favor, piensen en el daño que le hacen a los seres humanos”, sentenció.

La súplica de Rosario Morfa se suma a la de otros familiares que a través de vídeos o textos difundidos en redes sociales han pedido al gobierno que liberen a sus seres queridos.

Otros, en cambio, han optado por manejar las detenciones de sus allegados alejados de las redes sociales, temerosos de posibles represalias por convertirse en foco mediático de medios de prensa independientes.

Hasta el momento se desconoce la cifra oficial de detenidos en Cuba como consecuencia de las protestas antigubernamentales desatadas el 11 de julio, que la Organización no Gubernamental Cubalex cifra en cerca de mil. Funcionarios del Ministerio de Justicia admitieron la pasada semana, en conferencia de prensa, que hay al menos 59 cubanos procesados.

Entre las acusaciones más recurrentes se encuentran los delitos de desorden público, desacato, atentado, propagación de epidemias y asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas. En algunos expedientes la fiscalía ha llegado a invocar como agravante la injerencia extranjera, según documentos difundidos por familiares de los detenidos.

Aunque varios de los detenidos han sido liberados con medidas cautelares, la mayoría sigue pendiente de juicios sumarios donde se están aplicando condenas que rondan entre los 8 meses y un año de privación de libertad por los delitos de "desacato" y "desorden público".

El sábado el Tribunal Supremo Popular de Cuba informó que tenía pensado enmendar "posibles errores" luego de numerosas críticas a los juicios sumarios, y esa tarde las autoridades liberaron a varios detenidos.