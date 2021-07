Randy Malcom: "Hasta que no cante Patria y Vida en Cuba no seré libre"

Randy Malcom Foto © Instagram / Randy Malcom

El cantante cubano Randy Malcom -integrante del dúo Gente de Zona- compartió un mensaje para todos sus seguidores y los de la agrupación a la que pertenece para agradecerle el apoyo que les han dado durante las últimas semanas en las que han estado alzando la voz para pedir la libertad de Cuba después de las históricas protestas del 11J.

Un texto en el que además respondió a todos aquellos fans que le preguntan cuando lanzarán nueva música junto a Alexander Delgado y en el que dejó claro que su lucha por un Cuba libre no parará hasta que pueda cantar Patria y Vida dentro de la Isla.

Fue a través de las historias de la red social de Instagram, que el intérprete publicó este mensaje que comenzó dando las gracias "por el apoyo incondicional". "A los que no son de Cuba que se han tomado el tiempo para apoyar y denunciar también lo que sufre mi país. Gracias", empezó.

A todos aquellos que le piden música nueva, que han estado preparando durante los últimos dos años, les advirtió que estuvieran pendientes. "Pronto empezaremos con nuestro trabajo, que es la música", aseguró Randy.

"También quiero dejar claro que nunca nos apartaremos de la lucha para que Cuba sea libre y todos los cubanos seamos libres con ella, hoy cargo la cruz de exiliado por no poder regresar a mi tierra y solamente por pensar diferente, y hasta que no cante Patria y Vida en Cuba, no seré libre tampoco", agregó.

"Pero tenemos un compromiso con todos ustedes y es darles música. Nuestras voces seguirán siendo portavoz para todos mis cubanos. Los amo con todo mi corazón", concluyó.

Captura Instagram / Randy Malcom

Randy Malcom ha sido uno de los numerosos artistas cubanos que desde el pasado 11 de julio ha estado alzando su voz para pedir la libertad de Cuba y apoyar al pueblo cubano que salió a las calles para exigir un cambio en la Isla.

El cantante cubano junto a Alexander Delgado y Yotuel Romero participaron el pasado jueves en los Premios Juventud 2021 para darle mayor visibilidad a la situación de Cuba y sobre el escenario interpretaron Patria y Vida, una canción que se ha convertido en la banda sonora de las protestas por la libertad de Cuba en todo el mundo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.