Piden a cubano de Miami retirar de su negocio cartel con insulto a Díaz-Canel

El cubano José Revilla-Albo, dueño del Café Papillon, en el Downtown de Miami, recibió un aviso de la asociación del edificio donde está localizado su negocio para que quite un cartel que dice “Díaz-Canel singao”, frase viralizada en las últimas semanas, en el marco de las protestas en Cuba contra el gobierno.

“No entendemos cómo nos piden remover algo que está en todos los lados, sale en todo el mundo. Los cubanos en todo el mundo se están manifestando con la frase que se ha hecho célebre, le guste o no le guste a las personas”, argumentó el Revilla-Albo en declaraciones a America Noticias.

Según explica, la asociación le envió un mensaje pidiéndole que quitara el letrero porque habían recibido varias quejas, y le advirtieron que si no lo quita la ciudad le impondrá una multa.

El propietario del negocio declaró que nunca pensó que llamar despectivamente al hombre que representa la tiranía que oprime a un pueblo entero pueda ocasionar que las autoridades lo multen.

“Que no permita usar a mis hijas en otro contexto pero en este hay que usarla, no hay nada que hacer”, se defiende Revilla-Albo, quien considera que la frase es más que un simple insulto, y ha devenido en emblema de libertad de expresión en Cuba.

“Nos llamó mucho la atención, nos impresionó. Dijimos que no lo íbamos a quitar. No sé qué puede pasar, no sé cuál es la segunda fase, pero lo que pasó en primera instancia es eso, y no lo vamos a quitar”, reiteró Revilla-Albo, quien denunció que tras haber recibido el mensaje le robaron una de las banderas cubanas que estaba puesta en la entrada de su negocio.

Un insulto devenido en símbolo

La frase “Díaz-Canel singao” no solamente se ha gritado en las manifestaciones realizadas en la isla este mes sino también en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica y Europa.

La extendida frase proviene de una canción de rap titulada Diazka de la autoría de Al2 El Aldeano y Silvito El Libre, que destaca problemas en la isla concernientes a la gestión gubernamental como la represión, el aumento de la pobreza, la censura artística, la corrupción y el favoritismo hacia familiares de los dirigentes.

“Cuando yo diga Díaz-Canel ustedes dicen singao. ¡Díaz-Canel! ¡Singao! ¡Díaz-Canel! ¡Singao!”, dice el estribillo del tema, cantado por una multitud el 4 de abril de 2021 en el barrio de San Isidro, como modo de respuesta a la represión policial contra un grupo de artistas y activistas de dicha comunidad habanera.

La expresión contra Díaz-Canel ha cobrado tal alcance, que incluso celebridades internacionales se han animado a usarlas en distintas ocasiones, entre ellas, la exactriz porno libanesa, Mia Khalifa.

También se hizo eco el reguetonero puertorriqueño Farruko durante los Premios Juventud 2021, quien lució un pulóver con la bandera de Cuba y la polémica frase. También el artista puertorriqueño Arcángel llamó "singao" a Díaz-Canel en una directa de Instagram.

Incluso la Televisión Cubana no pudo escapar de sacar en pantalla la frase involuntariamente durante la transmisión del juego de pelota Cuba-Venezuela en West Palm Beach, en mayo.

Este miércoles trascendió que apareció la frase apareció escrita incluso en la pared de la misión permanente de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York.