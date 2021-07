Testimonio de un joven cubano tras las protestas del 11J: "Ya no tenemos miedo"

Jesús Rodríguez Foto © Youtube /Captura de pantalla Cubanet

"Ya no tenemos miedo", asegura el joven cubano Jesús Rodríguez al compartir su testimonio sobre su participación en las protestas del 11J en la ciudad de Guantánamo.

“Yo no sé si esta Revolución se va a caer, pero yo lo que quiero que ellos se den cuenta que ya nosotros no tenemos miedo, que nosotros tenemos que salir para la calle, no a romper tiendas ni a romper nada, nosotros tenemos que salir para la calle a exigir nuestros derechos”, dijo Rodríguez, de 22 años, al portal Cubanet sobre su participación en las manifestaciones del 11J.

Rodríguez contó que cuando supo que en otras provincias la gente se había tirado para las calles, él también quiso participar.

“A mí nadie me obligó ni me pagó para ir a manifestarme pacíficamente exigiendo alimentos y medicamentos”, dice en el video publicado en el canal de YouTube del referido medio.

Expuso que el objetivo era juntar muchas personas para seguir avanzando por la calle con la manifestación, pero que al llegar a la avenida Pedro Pérez y Paseo ya los estaban esperando un bloque de patrullas de la policía y agentes del MININT.

“Cuando llegamos ahí eso fue un dolor de cabeza, porque los policías nos partieron para arriba y eso fue patadas y piñazos contra nosotros. Vi cómo a un muchacho lo tiraron contra el piso y estaba gritando ‘mi espalda, mi espalda’”, recordó sobre la represión de la protesta.

“Yo iba como encabezando la manifestación, y me dio por decir cosas, por desahogarme. A decir que queríamos alimentos, medicamentos, abajo la dictadura, no más represión, no más miseria. Ahí un agente de la Seguridad del Estado, que estaba dentro de la manifestación, me dijo que me iba a coger preso”, detalló Jesús.

“Pero yo ya estaba preparado. Cuando vi que le estaban dando golpes al pueblo me fui, porque ellos te agreden para que tú los agredas y así poderte meter preso y hacerte un juicio. Me fui para mi casa, me preparé y llegaron esa gente a buscarme”, cuenta.

Contó que en la cárcel lo interrogaron y comenzaron a chantajearlo. “No me dieron golpes, pero sí vi cómo golpearon a otro. Me dijeron que a partir de ese momento yo era enemigos de ellos”.

“Me dijeron que si seguía publicado por las redes sociales o me volvía a manifestar me podían meter preso, pero yo ya no tengo miedo”, expuso también.

Jesús fue liberado el 14 de julio con una multa de 3000 pesos por el delito de propagación de epidemia.

“No me multaron por la manifestación, sino por propagación de epidemia con tres mil pesos, que ahora mismo no sé de dónde los voy a sacar, porque aquí la situación está muy mala, no hay trabajo, no hay nada”, apuntó sobre su sanción.

“Queríamos hacer otra manifestación en el pueblo, pero el de la Seguridad del Estado vino a amenazarme de que me iba a meter preso, que no saliera para la calle”, dijo.

Jesús en las imágenes aclaró que no pertenece a ningún partido opositor. “Estoy haciendo todo esto por todo lo que está pasando. A mí nadie me pagó, porque intentaron sacarme de que me habían pagado y hasta que informara para ellos”.

Sobre su vida actual, Jesús comentó que “ahora mismo yo soy un joven que no puede pensar en tener un teléfono o un par de zapatos o un pantalón. No puedo pensar en nada de eso porque antes de comprarme cualquier cosa de esas, prefiero darle el dinero a mi mamá para que compre comida. Como mismo estoy yo, están los jóvenes del país. Aquí nosotros, la juventud, verdaderamente estamos perdidos”.

Jesús en el vídeo también quiso enviar un mensaje al presidente cubano: “Ahora mismo le digo a Díaz-Canel que deje de seguir metiendo tanta mentira, como mismo lo ha hecho Raúl y Fidel Castro a lo largo de la Revolución, que han sido 62 años de miseria, hambruna y opresión, que ayude al pueblo, pero que no venda en MLC, porque es una moneda en la que nosotros no cobramos”.

“Yo vi los videos de cuando fue a San Antonio de los Baños, como que quiso tener un encuentro con el pueblo para coger cámara, para que lo viera la Unión Europea, y el pueblo le partió para arriba, le salió al frente y él tuvo que ir echando”, añadió además.

Igual “le diría al pueblo que no se rinda, que siga peleando. Yo no sé si esta Revolución se va a caer, pero yo lo que quiero que ellos se den cuenta que ya nosotros no tenemos miedo”, concluyó.