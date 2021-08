Cubana denuncia que a su cuñado lo están dejando morir en Ciego de Ávila tras dar positivo a COVID-19

El paciente de 45 años padece una enfermedad renal crónica. Foto © Facebook / Yorlanka Font Monteagudo

Una cubana denunció en redes sociales que su cuñado, de 45 años y con una enfermedad renal crónica, estaba prácticamente abandonado a su suerte en un hospital de Ciego de Ávila, donde fue ingresado tras dar positivo a una prueba PCR de coronavirus.

“En ese hospital provincial no hay condiciones creadas para este tipo de personas que padecen de esta enfermedad tan dura, como tampoco hay sangre para transfundirlo”, explicó la usuaria, quien señaló que la hemoglobina del paciente estaba muy baja debido a la interacción con antibióticos.

Publicación en Facebook.

Según refirió, su cuñado se encontraba muy débil y, después de hacerle las hemodiálisis, lo trasladaron a la sala de pacientes con COVID-19. Allí no había cama para acostarlo, a pesar de que no podía permanecer de pie ni sentado debido a su condición “porque no hay sangre para transfundirlo”.

“Lleva como 5 días así y aun no hay respuesta. Anoche lo sentaron en una silla y aún está ahí sin fuerzas ni nada, no comió en el hospital porque no le dieron comida, así, débil como está, lucha por su vida. Mi hermana sola con él caminó el hospital completo para conseguir donde acostarlo y el resultado fue negativo”, denunció.

Asimismo, la usuaria dijo que era de Yaguajay y quería que le hicieran un traslado a su cuñado. “¿Cómo van a dejar a un ciudadano de bien morir así por falta de sangre? ¿Y la que yo dono dónde está?”, inquirió.

Horas después, la mujer refirió en una tercera publicación en Facebook que seguía “en las mismas” respecto de su situación. “No encuentro ayuda por ningún lado, se niegan a trasladármelo con la hemoglobina en cuatro, sin fuerzas ya para hablar, no encuentran sangre para ponerle”, dijo.

“El mismo médico me dijo que me lo llevara, que se me iba a morir y yo atada de manos. Soy una don nadie (…) Yo solo pido un carro para salvarle la vida a una persona y nada. Es triste lo que estoy pasando, ver una persona que te pida ayuda para vivir y no poderle estirar la mano porque los dirigentes de aquí dicen que no se puede, que no hay sangre, que hay que dejarlo morir en una cama”, expuso.

Ciego de Ávila es uno de los territorios con mayor complejidad epidemiológica hoy en torno a la pandemia del coronavirus. El hospital Antonio Luaces Iraola, del municipio cabecera, se encuentra desbordado y el personal no da abasto para cumplir las labores necesarias en la instalación, algo que ha reconocido incluso la prensa oficialista.

En las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó 9,629 nuevos casos de coronavirus y 80 fallecidos por la enfermedad. Ciego de Ávila registró la cifra más elevada después de La Habana, con 1434 contagios adicionales en el día, de los cuales 493 correspondieron al municipio cabecera.

Un mapa del diario The New York Times expone que Cuba es actualmente el país de América Latina con más casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes y el tercero en el mundo.