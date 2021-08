Madre de Hamlet Lavastida envía carta a Díaz-Canel: "Miren sus procederes como seres humanos"

Hamlet Lavastida Foto © wyborcza.pl

La madre del artista cubano Hamlet Lavastida, preso desde finales de junio pasado, envió una carta a Miguel Díaz-Canel en la que le pide que él y su gobierno "miren sus procederes como seres humanos".

"Me parece que deben ser más consecuentes ustedes también, quizás muchos jóvenes tengan una madre como yo que trabaja muchísimo para su patria, no merece tantas lágrimas por sus hijos, por esos cargos absurdos", escribió Josefa Lavastida en una carta abierta publica en redes sociales.

Hamlet Lavastida regresó a Cuba el 20 de junio tras concluir una residencia artística en Berlín, Alemania, y fue arrestado el pasado 26 de junio, acusado de los presuntos delitos de instigación a delinquir y actos de desobediencia civil, y permanece bajo arresto en Villa Marista a la espera de juicio.

A finales de julio, al artista le fue negado un cambio de medida que le permita esperar el juicio en libertad o prisión domiciliaria.

La escritora y activista cubana Katherine Bisquet Rodríguez denunció que la Seguridad del Estado intenta culpar a Lavastida de la ola de protestas desatadas el pasado 11 de julio por todo el país.

A continuación, reproducimos la carta de Josefa Lavastida, madre de Hamlet, a Díaz-Canel:

Señor Presidente de la República de Cuba:

Hace unos días escuché sus palabras, que el agotamiento no nos rinda. Soy tecnóloga de salud, Especialidad Laboratorio Clínico, llevo 39 en el sector internacionalista, etc. Imaginar lo duro de estos últimos dos años de trabajo de mi vida, mi hijo por Europa estudiando Arte, el otro con su abuela, ahora Hamlet preso en Villa Marista desde el 26 de junio de 2021. Vino a verme a su país y aún no ha podido recibir los rayos de sol de su Cuba, la nuestra, la de todos, piensen como piensen y lo expresen. Quieren que todos demos lo mejor de nosotros, nuestro sacrificio y esfuerzos. Me parece que deben ser más consecuentes ustedes también, quizás muchos jóvenes tengan una madre como yo que trabaja muchísimo para su patria, no merece tantas lágrimas por sus hijos, por esos cargos absurdos y procesos de investigación larguísimos algunas veces no justificados, miren sus procederes como seres humanos, todos nos equivocamos y después es muy tarde para subsanar grandes errores.