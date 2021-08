Se mantendrán apagones en Cuba por averías en termoeléctricas

Apagón en Cuba Foto © CiberCuba

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció este sábado que se mantendrán los apagones en el país debido a averías en dos termoeléctricas.

En un comunicado difundido en su página de Facebook, la empresa estatal informó que están fuera de servicio por roturas las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Lidio Ramón Pérez (Felton), con 420 MW, y la unidad 5 de la central Antonio Maceo, con 85 MW.

Según la nota, debido a la salida de las referidas unidades de las termoeléctricas de Holguín y Santiago de Cuba "se están produciendo afectaciones al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación, que se han incrementado desde la tarde ayer (viernes) y se mantendrán durante el día de hoy".

La Unión Eléctrica aseguró que se producirán apagones por no más de cuatro horas, sin embargo, no dio a conocer la programación de los cortes de electricidad. "Se organizan las afectaciones con 5 bloques de desconexión del servicio eléctrico con no más de 4 horas", señaló el comunicado.

La nota originó decenas de comentarios de cubanos residentes en diferentes territorios del país, quienes cuestionaron la credibilidad y precisión de la información difundida, y denunciaron que los apagones tienen una duración mayor que la "programada" por la empresa.

Una residente en la provincia de Cienfuegos replicó: "Dónde están las 4 horas de afectación que dicen, en Aguada de Pasajeros se fue desde las 11 pm y regresó a las 5 am, si mi matemática no falla fueron 6 horas, que noche tan difícil con tantos enfermos de COVID como hay en las casas, como es mi caso, que estamos mi hijo y yo en la casa con COVID, sintiéndonos pésimo y encima con semejante apagón. Esto es duro señores".

Situación similar describió un usuario que vive en Fomento, Sancti Spíritus: "Según la nota informativa en Agabama se fue la electricidad a las 7:00 pm y debía llegar a las 11:00 pm, sin embargo, llegó a las 2:15 am. Me parece un poco incierta la información brindada al pueblo".

Mientras, una cubana de la provincia de Mayabeque reclamó que se informara la programación de apagones. "Bueno al menos podrían publicar cuáles son los dichosos 5 bloques y la programación de afectaciones. Porque esto de (que) la quitan a cualquier hora sin nadie saber, no es nada gracioso", sostuvo.

Desde Las Tunas, otra mujer aseguró que "en ningún momento desde que entró la 'Guiteras' el 12 o 13 de julio hemos dejado de tener apagones. Todos los días y varias veces en el día nos dejan sin corriente. Sobre todo en la noche cuando nuestros niños lloran por el calor insoportable. Si desde ayer es la afectación por qué nunca han parado los apagones".

Otras opiniones subrayaron la falta de honestidad de la empresa estatal, su ineficiencia y los daños que causan los reiterados cortes eléctricos a los equipos electrodomésticos. "La unión eléctrica y su ya acostumbrada ineficiencia!!"; "No quiten y pongan más la corriente que van a acabar con los pocos equipos que uno tiene"; "Hay lugares en Santiago de Cuba que nunca han parado los apagones. Mienten", fueron algunos de los criterios.

De acuerdo con el comunicado de la UNE, "se trabaja de manera ininterrumpida en la solución de estas averías" y se ha previsto que durante la noche de este sábado y la próxima madrugada se incorporen al Sistema Eléctrico Nacional las unidades averiadas de la Felton, "mejorando la situación a partir de la noche de hoy", según la empresa.

En la última decena de julio pasado, la Unión Eléctrica anunció que se mantendrían los apagones programados por el resto del mes, a causa de salidas imprevistas del servicio de varias centrales termoeléctricas. Entonces, se informó que en varios territorios del país no se contaría con electricidad durante seis horas programadas al día.

A inicios de esta semana, la prensa oficialista cubana se hizo eco de la "exitosa" conclusión de una inversión en el bloque número uno de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, cinco años después de que se produjera una avería de grandes proporciones en el área de sala de máquinas. Según la información difundida, el referido bloque generador -que garantiza la producción de níquel en el Este de Holguín- había sido puesto en marcha con éxito.