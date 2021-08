Alexis Valdés envía mensaje a Luis Manuel Otero: No te vamos a olvidar hermano

Alexis Valdés / Luis Manuel Otero Alcántara Foto © Facebook Alexis Valdés / Luis Manuel Otero Alcántara

El presentador y humorista cubano Alexis Valdés publicó un emotivo mensaje al líder del Movimiento San Isidro (MSI), Luis Manuel Otero Alcántara en que le asegura que el pueblo de Cuba no lo olvidará y que los tiempos mejores llegarán.

Otero se encuentra en prisión desde el 11 de julio cuando salió de su casa para manifestarse en las multitudinarias protestas que se produjeron en La Habana y en otras ciudades del país para reclamar el fin de la represión y Libertad para el pueblo de Cuba.

"No te vamos a olvidar hermano. Eres y serás de lo mejor de mi tierra. Un abrazo grande Luis Manuel Otero Alcántara. Algún día caminaremos por las calles de La Habana sin perseguidores ni perseguidos. Y me tomaré un ron contigo aunque hace mucho que no bebo nada fuerte. Pero será un día grande. Y vendrán muchos más días grandes. Gracias a hombres y mujeres grandes como tú", dijo Valdés en su mensaje al líder del MSI.

El presentador comentó que el día del triunfo sobre el régimen de la isla ya está visualizado por miles de cubanos y será imposible borrarlo de sus mentes ni evitar que se alcance.

"Ese día ya está en nuestras cabezas. Y de ahí no nos lo pueden sacar con odio y palos. Se te quiere hermano ilustre", se despidió Valdés en su mensaje.

El Estado cubano acusó a Otero de atentado, resistencia y desacato por sumarse a las protestas del 11 de julio. El día 21 de ese mes el MSI confirmó en la red social Twitter que el artista independiente fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guanajay, provincia Artemisa.

La pasada semana el abogado cubano Clemente Morgado, quien representa a Otero logró visitar al artista independiente en la prisión de Máxima Seguridad de Guanajay, luego de 26 días detenido.

Morgado aseguró que presentaría un cambio de medida en Villa Marista. Sostuvo una conversación con el artista preso que definió como "clara y determinante". Informó a los seguidores de Otero que él está bien de salud y de ánimo, pero preocupado, como es natural, por su situación legal.

Varios intelectuales y artistas cubanos se pronunciaron exigiendo la liberación de Otero. Entre ellos está el escritor Carlos Manuel Álvarez quien además incluyó en su petición que el gobierno de Cuba ponga en libertad a los artistas Maykel Osorbo y Hamlet Lavastida, presos por su posición contestaría contra el régimen.

“Todo el mundo reclama, lógicamente, la liberación de sus presos o conocidos. Hay hasta menores de edad en la cárcel, y mucha vaguedad, mucho aún por saber. Nunca como en no sé cuánto hay tanta gente reclamando a la misma vez”, dijo Álvarez en su perfil de Facebook.

En las protestas del 11 de julio el Estado cubano detuvo a más de 700 personas. La organización no gubernamental Cubalex logró estructurar un listado que se actualiza sistemáticamente con los nombres y datos generales de los detenidos.

Sobre los actos represivos del gobierno contra los manifestantes del 11J y sobre la crisis que vive Cuba que no solo atañe a los aspectos políticos sino también a la salud y asuntos socioculturales, Valdés señaló que nunca pensó ver al país en una situación tan grave.

"Lo siento por mi gente y mi país. Nunca imaginé que llegaríamos hasta esto. Y en lugar de tener la capacidad de unir al pueblo en una situación trágica, los enfrentan. Es irresponsable e inhumano", dijo Valdés.