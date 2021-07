Carlos Manuel Álvarez pide libertad para Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero y Hamlet Lavastida: "Les debemos mucho"

Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero y Hamlet Lavastida Foto © Facebook/Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero y Hamlet Lavastida

El escritor cubano Carlos Manuel Álvarez reiteró este miércoles su pedido de libertad para los artistas Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Lavastida, arbitrariamente presos por su posición contestaría contra el régimen en la Isla.

“Todo el mundo reclama, lógicamente, la liberación de sus presos o conocidos. Hay hasta menores de edad en la cárcel, y mucha vaguedad, mucho aún por saber. Nunca como en no sé cuánto hay tanta gente reclamando a la misma vez”, dijo este miércoles en su perfil de Facebook el también director del medio independiente El Estornudo.

Sin embargo, acotó, “mis tres amigos son estos: Maykel, Hamlet y Luis. Todo el mundo los conoce, pero estamos en un momento en el que, extrañamente, el hecho de que sean conocidos no es algo que juegue a su favor. ¿Por qué? Porque vienen viviendo onces de julio desde mucho antes del 11 de julio, y directa e indirectamente le han estado diciendo a la gente cómo se hacía”.

Álvarez consideró que los tres artistas y activistas también fueron los que propiciaron este momento, aunque no puedan vivirlo en referencia a las protestas del 11J. “Es el precio que hay que pagar por adelantarse”, detalló.

Igual consideró que “la mediatización de ese hecho te sepulta. Eres víctima de tu propio éxito”, porque “entre tanto revuelo se diluyen los rostros justos que nos trajeron hasta aquí”.

“Más que la gente que dice que va a hacer todo lo posible por sacar a los detenidos de las cárceles, estos cuerpos sacrificiales son los que sostienen, con su encierro, que saquen a muchos otros. Aún desde el calabozo hacen por la liberación de los demás”, apuntó.

Explicó también que “cuando cualquier figura pública dice que liberen a los manifestantes pacíficos y a los vándalos no, estos amigos son justamente esos cuerpos vándalos que van a sostener la buena conciencia de la gente parcialmente domesticada”.

Para el escritor ahora “es el tiempo de la desobediencia, es el tiempo de la práctica política de la insubordinación. Estos tres amigos cargan con la merecida virtud de que, cuando se pide la liberación de ellos, se pide inmediatamente las de los demás”

El escritor concluyó que “ellos son el corazón del estigma, el mercurio líquido que hay que mantener tras las rejas. No son líderes, son individuos. Les debemos mucho, creo yo. No podemos darnos el lujo de no pagarles”.

El rapero Maykel Osorbo, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, y el artista plástico Hamlet Lavastida están presos desde antes que ocurrieran las protestas del 11J.

El músico fue detenido el 18 de mayo último y Lavastida el 26 de junio, tras regresar a Cuba después de concluir una residencia en la galería de arte Künstlerhaus Bethanien, de Berlín.

Luis Manuel Otero, artista independiente y líder del Movimiento San Isidro, permanece en una cárcel de máxima seguridad en Guanajay, provincia de Artemisa, y fue detenido el mismo 11 de julio por participar en las protestas de la capital del país.