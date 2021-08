Dos hermanos de Mayabeque, acusados de conspiración por protestar el 11J en Cuba

Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo están en prisión desde el 17 de julio. Foto © CiberCuba

Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, de San José de Las Lajas, están presos en Cuba, acusados de conspiración, tras participar en las protestas del 11 de julio en Mayabeque, según informó a CiberCuba la prima de los jóvenes, Betty Guerra Perdomo.

Pero ese no es el único cargo que pesa sobre los hermanos Martín Perdomo. También les achacan los delitos de instigación a delinquir, desorden público, desacato a las autoridades y propagación de epidemia.

Tanto Nadir como Jorge Martín Perdomo fueron detenidos el 17 de julio y desde entonces permanecen en la cárcel, con una medida cautelar de entre 1 y 3 años de prisión preventiva a la espera de juicio.

En todo este tiempo los hermanos han permanecido incomunicados. "No se nos ha permitido ni una llamada o unos minutos de visita. Ni el abogado que los defiende los ha podido ver. A ciencia cierta y con confirmación de las autoridades no sabemos dónde están", señala Betty Guerra Perdomo, en declaraciones a CiberCuba.

Fotos de familia de Nadir Martín Perdomo, uno de los hermanos detenidos. Foto: CiberCuba.

La familia asegura que todas esas acusaciones son injustas porque ellos lo único que hicieron fue protestar pacíficamente como todo el pueblo.

"Ellos salieron a manifestarse pacíficamente el día 11 de julio en las protestas masivas e históricas que se produjeron en Cuba en ese día. No tiraron una piedra, no agredieron a nadie, no rompieron ni vandalizaron nada. Simplemente salieron a las calles de su pueblo y país a pedir libertad, el derecho más básico de un ser humano", señala su familia a CiberCuba.

Hasta el momento se estima que la cifra de detenidos en Cuba por protestar pidiendo libertad el 11 de julio asciende a unas 800 personas. Pero el dato puede ser aún mayor debido al temor de muchos familiares a denunciar por miedo a represalias.

Hasta la fecha el Gobierno cubano no ha publicado el número de arrestos que ha llevado a cabo tras la jornada histórica del 11 de julio.

Estas detenciones se han hecho a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo de Cuba aseguró en declaraciones a la prensa extranjera acreditada en La Habana que manifestarse no es delito sino un derecho constitucional.

A eso hay que sumar las palabras de Miguel Díaz-Canel, negando que en Cuba se reprima a quienes se manifiestan pacíficamente.

Si bien la televisión cubana ha negado que haya desaparecidos en el país, CiberCuba no para de recibir denuncias de familias de detenidos de los que no se ha tenido noticias desde su arresto.

Es el caso de Orlando Vázquez Pérez, un médico de Manzanillo, incomunicado desde que lo arrestaron por protestar el 11 J. Lo único que sabe su familia es que está en la cárcel de Las Mangas, en Bayamo, pero no ha podido ni hablar con él ni verlo.

El caso más extremo es el del joven de Cárdenas, Matanzas, Christian Barrera Díaz, que desapareció el 12 de julio. La Policía dijo a su padre que estaba preso y al cabo del mes rectificó para anunciarle que había muerto ahogado y sin identificar.

El 29 de julio la Unión Europea lanzó un duro comunicado contra Cuba, animando a dejar en libertad a todos los detenidos por protestar pacíficamente el 11J, a respetar los derechos humanos y a acometer reformas políticas y económicas cuanto antes.