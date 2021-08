Orlando Vázquez: un médico cubano incomunicado desde el 11J por protestar en Manzanillo

El médico cubano Orlando Vázquez Pérez está en prisión por participar en las protestas multitudinarias del 11 de julio en Manzanillo (Granma). Su madre, Elvira Pérez, paciente de cáncer, ha enviado un vídeo a CiberCuba pidiendo la liberación de su hijo.

"Yo, como madre, llevo más de veintipico de días sin verlo porque quieren incriminarlo en un hecho que no es. Él no es cabecilla de ninguna banda ni nada. Él se metió en una manifestación que pasaba en ese momento. Todo el mundo lo ha visto: lo tiraban para acá y para allá y ahora no lo dejan ni ver", lamenta Elvira Pérez.

El doctor Orlando Vázquez fue trasladado este miércoles a la cárcel de Las Mangas, en Bayamo, al parecer, acusado de un delito de desorden público.

La hermana del médico detenido en Manzanillo también defiende que Orlando Vázquez se dedica a salvar vidas no a organizar manifestaciones.

"Él no ha hecho nada. No es ningún cabecilla de ninguna parte. En realidad no se sabe nada de él", señaló.

Tras ser detenido, Vázquez quedó incomunicado. Su familia no ha podido verlo porque nadie les ha dado la opción de visitarlo o hablar con él. De hecho, esta semana cumplió años entre rejas.

La familia de Orlando Vázquez pagó 5.000 pesos a un abogado que no consiguió que el médico saliera bajo fianza. Por eso quisieron cambiar de defensa, pero un letrado con experiencia al que acudieron, rechazó hacerse cargo porque dijo que "él no se mete en esos casos". En opinión de este profesional cubano, en estos momentos cualquier defensa "es por gusto".

"Ya estamos más que indignados", comenta a CiberCuba un amigo del médico preso en Las Mangas, con el que su familia sigue sin poder hablar desde la jornada histórica del 11 de julio.

De hecho, temen que en realidad no esté preso sino muerto, como ocurrió con Christian Barrera Díaz, un joven de Cárdenas que pasó casi un mes desaparecido.

La Policía confirmó a la familia de Christian Barrera que estaba preso, pero nunca dejaron que lo visitaran. Al final, cambiaron la versión porque, según la PNR, el joven murió ahogado y lo enterraron sin ser identificado.

Orlando Vázquez es uno de los, al menos, 800 detenidos en Cuba por protestar pidiendo libertad por las calles de cuarenta pueblos y ciudades del país.

El Gobierno cubano aún no ha informado oficialmente de cuántos arrestos se produjeron a raíz del 11J a pesar de que el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que en la Isla no se reprime a nadie por manifestarse pacíficamente o que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cuba señaló en declaraciones a la prensa extranjera que manifestarse no es delito sino un derecho constitucional.