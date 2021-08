Trump pide la dimisión de Biden ante la situación en Afganistán

Trump durante su visita a Afganistán en 2019 Foto © Flickr/White House

El expresidente norteamericano Donald Trump pidió este domingo a su sucesor, Joe Biden, que renuncie ante la toma de Afganistán por parte de los talibanes tras la retirada de las tropas estadounidenses.

"Es hora de que Joe Biden renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán", sostuvo Trump en una declaración escrita, reproducida por Newsweek.

"Esto no debería ser complicado, debido a que no fue elegido legítimamente", agregó, y criticó a Biden también por el aumento de casos de COVID-19 en EEUU, la inmigración, la economía y las políticas energéticas.

El republicano aseguró que la retirada de Afganistán habría sido "muy diferente y mucho más exitosa" si él fuera presidente.

“Lo que Joe Biden ha hecho con Afganistán es legendario. ¡Será una de las mayores derrotas en la historia estadounidense!", dijo Trump.

Biden defendió el sábado su decisión de retirar las tropas estadounidenses y aseveró que la presencia de EE.UU. en Afganistán durante los últimos 20 años era inaceptable.

“Cuando asumí la presidencia, heredé un acuerdo cerrado por mi predecesor, el cual invitó a los talibanes a discutir en Camp David en la víspera del 11 de septiembre de 2019, que dejó a los talibanes en la posición militar más fuerte desde 2001 e impuso una fecha límite del 1 de mayo de 2021 a las fuerzas estadounidenses (para salir de Afganistán)", agregó.

"Poco antes de dejar el cargo, también redujo las fuerzas estadounidenses al mínimo indispensable de 2.500. Por lo tanto, cuando me convertí en presidente, enfrenté una elección: cumplir con el acuerdo, con una breve extensión para sacar a nuestras fuerzas y las fuerzas de nuestros aliados de manera segura, o aumentar nuestra presencia y enviar más tropas estadounidenses para luchar de nuevo en el conflicto civil de otro país. Soy el cuarto presidente en presidir una presencia de tropas estadounidenses en Afganistán: dos republicanos, dos demócratas. No pasaría, y no pasaré, esta guerra a un quinto”, subrayó.

Se espera que los talibanes anuncien el cambio de nombre del país a Emirato Islámico de Afganistán desde el palacio presidencial.

La decisión de retirar las tropas de Afganistán fue tomada durante la administración Trump, pero fue iniciada por Biden, quien anunció en abril que todas las tropas serían retiradas antes del 31 de agosto.

Tanto los republicanos como los demócratas han expresado su preocupación por el manejo de la retirada de las tropas.

El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, criticó a Biden el domingo, diciendo que el presidente "parece ajeno a las amenazas terroristas que vendrán de un Afganistán dirigido por los talibanes".

La representante Debbie Dingell, demócrata y aliada acérrima de la Casa Blanca, dijo en MSNBC que la caída de Kabul le recordó a Saigón en 1975. "Se siente como la caída de Saigón hoy, no voy a mentir", dijo.

El general retirado del ejército David Petraeus calificó el colapso de Afganistán como "catastrófico" para Estados Unidos y el resto del mundo.

Biden defendió el sábado su decisión, diciendo que "una presencia estadounidense interminable en medio del conflicto civil de otro país no era aceptable" para él.

En la misma declaración, Biden criticó a Trump por llegar a un acuerdo con los talibanes que, según dijo, los dejó "en la posición militar más fuerte desde 2001", retirando a 2.500 soldados antes de dejar el cargo e imponiendo una fecha límite del 1 de mayo de 2021 para retirar las fuerzas estadounidenses.

"Cuando asumí la presidencia, enfrenté una elección: cumplir con el trato, con una breve extensión para sacar a nuestras Fuerzas y las Fuerzas de nuestros aliados de manera segura, o aumentar nuestra presencia y enviar más tropas estadounidenses para luchar una vez más en otro país. conflicto civil ", dijo Biden en el comunicado.

Biden también dijo que enviaría 5.000 soldados estadounidenses para ayudar al personal y aliados estadounidenses a evacuar de manera segura.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo en CNN el domingo que se les ha dicho a los talibanes que habrá "una respuesta rápida y decisiva" si interfieren en la evacuación de los estadounidenses.

Por su parte, el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, culpó este lunes al expresidente Trump de la situación actual en Afganistán porque, en su opinión, el acuerdo de paz diseñado por Washington en 2020 solo ha servido para "dar impulso" a los talibanes.

Wallace efectuó esas declaraciones a la emisora de radio BBC, en una jornada en que el Gobierno de Londres trata de repatriar a miles de británicos y afganos vinculados a su misión en Afganistán, tras la toma de Kabul el domingo por parte de los talibanes.

"La suerte estaba echada cuando Donald Trump cerró ese acuerdo", subrayó Wallace, al tiempo que consideró que el actual presidente estadounidense "ha heredado" esta situación, tras completar la hoja de ruta marcada para la salida de EE.UU. de Afganistán. "Biden ha heredado un impulso, el impulso que se ha dado a los talibanes porque se han creído que habían ganado (la guerra)", expuso el dirigente conservador británico.

"Las semillas de lo que está ocurriendo ahora se plantaron antes de que Biden tomara posesión de su cargo. Las semillas eran un acuerdo de paz que se impuso de manera apresurada, que no se hizo en colaboración con la comunidad internacional", agregó Wallace.