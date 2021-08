Ulises Toirac: "Iba a decir algo sobre el Decreto Ley 35 pero..."

Mesa Redonda (i) y Ulises Toirac (d) Foto © Collage/YouTube-sreeenshot-Mesa Redonda- Facebook/Ulises Toirac

Ulises Toirac no ha disimulado su desconcierto por la entrada en vigor del Decreto Ley 35, que limita la libertad de expresión de los cubanos e hizo gala de su principal recurso: el humor, para manifestar la incertidumbre abierta en torno al amplio abanico de lo considerado punible según el decreto.

En el transcurso del martes, Toirac encabezó varias publicaciones breves con la frase “iba a decir algo…pero”, que evidenciaban sus dudas sobre aquello de lo que se puede hablar o no a partir de ahora. "Iba a decir algo acerca del ciclón que se avecina pero mejor espero que un socio me explique el decreto 35...", dijo en la primera de ellas y así hasta completar cinco publicaciones diferentes.

Cercado por las dudas, escribió en la última de las entradas: “Iba a darles las buenas noches, pero no tengo claro si contraviene el decreto 35, así que olvídense de eso y váyanse a la cama sin mis buenas noches. Espero haber dejado claro que no le di las buenas noches a nadie ¿ok?”, ironizó.

El humorista -habitualmente muy activo en sus redes sociales- volvió sobre el tema este miércoles al reiterar su confusión sobre si dar los buenos días o no, y argumentó sus motivos desde la óptica del nuevo decreto ley, en un pequeño texto que se reproduce a continuación.

Si a alguien no le gusta que yo le dé los buenos días, entonces no estoy respetando el uso de las redes de otras personas (inciso “h" del Artículo 15 de la sección segunda del Decreto 35). Y si por casualidad nuestro país está intentando algo en la arena internacional para lo cual no podemos dar la imagen de que sea un buen día, puedo estar atentando contra la seguridad y el orden Interior del país. Sin hablar de que puede ser catalogado de falsa información…. Porque no es la imagen que se quiere dar. Estamos en COVID y la verdad que para muchas personas no es un buen día. Darle los buenos días todo el mundo obviamente puede ser interpretado como ofensivo y discriminatorio según el inciso “f”. Ahora échate esta: si doy los buenos días con cara de satisfacción puede interpretarse que tuve hoy un "mañanero" y entonces además me traba lo de "contenido sexual" en ese mismo inciso. Y si por alguna casualidad de esta vida alguien se da cuenta que pa' dar mis buenos días no pude tomar café y me envía una bolsita… Caigo en el inciso “d”, porque no tengo autorización comercial para usar las redes. Mira… ni siquiera me ayudes a decidir si dar o no los buenos días, porque me meto en candela yo por solicitar tu ayuda y me metes más en candela por dármela. Tengan el día que sea ¿ok? Y me disculpan.

La publicación del humorista, colofón a sus entradas del martes en las que ya había jugado con la incertidumbre de posibles interpretaciones a los más variados temas, ha sido muy comentada por sus seguidores, que se han unido en el desconcierto y han subrayado la indignación generada por la medida.

La Gaceta Oficial de la República publicó ayer el texto del Decreto Ley 35 en el que queda legislado la restricción de la libertad de expresión en internet para los cubanos. Con la excusa de "actualizar el marco jurídico en materia de telecomunicaciones", la nueva normativa establece los límites de la libertad de expresión en redes sociales, los reclamos que pueden hacérsele al gobierno en internet y tipifica los llamados a manifestaciones pacíficas como delito grave de "ciberterrorismo".

Bajo la nueva óptica legal, los llamados a las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar en julio, serían acciones de "ciberterrorismo".

Indica, además, que "serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión" y en la primera categoría se encuentra el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, o difamación con impacto en el prestigio del país.

Tras el anuncio del polémico Decreto, no ha cesado la ola de críticas por parte de la sociedad civil independiente y de ciudadanos anónimos. Una de las primeras reacciones fue la del periodista cubano Julio Batista, que catalogó la medida de "concreción del anhelo totalitarista de manipular el pensamiento y la expresión de la gente a la que subyuga".

También se opuso el escritor Pedro Armando Junco López, quien agregó que funcionarios de alto nivel en Cuba debían ser sancionados por violar el decreto todos los días.

A menos de 24 horas de su entrada en vigor, el Decreto Ley 35 ya ha sido objeto también de numerosos memes.