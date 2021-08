Multitud desesperada levanta niños sobre el muro del aeropuerto de Kabul

Soldados estadounidenses reciben niños afganos sobre muros del aeropuerto de Kabul. Foto © Captura de video

La marea de personas concentradas en las afueras del aeropuerto de Kabul, en Afganistán, da muestras de desesperación mientras intenta escapar de la ciudad tomada por los talibanes luego de que el gobierno de Estados Unidos ordenara la salida de sus tropas del país asiático.

Niños alzados por padres y adultos sobre el muro del aeropuerto pueden verse en imágenes compartidas por medios internacionales en las últimas horas. Un sobrecogedor video evidencia cómo unas personas entregan a un bebé a un soldado estadounidense para que el pequeño sea evacuado.

En otro material se ve una escena similar con una niña pequeña y otros menores también son recibidos por militares sobre los muros. El ministro de Defensa británico, Ben Wallace, dijo sobre el caso de una niña en particular que Reino Unido no puede evacuar a menores no acompañados desde Afganistán, aunque tenía entendido que ella estaba siendo trasladada en avión con su familia.

La desesperación se ha instalado en muchos afganos que temen las consecuencias del repentino regreso de los talibanes al poder.

Miles de personas han estado durante la semana intentando ingresar al aeropuerto de Kabul para subir a algunos de los vuelos de evacuación de militares y civiles, registrando caóticas escenas con varias muertes.

Tropas estadounidenses han permanecido vigilando el sector para evitar que el aeropuerto colapse de nuevo, a medida que extranjeros y civiles afganos siguen siendo evacuados, señala un despacho de la agencia Reuters. Los efectivos estadounidenses completan su retiro de Afganistán tras más de 20 años de guerra.

Desde que tomaron Kabul, los talibanes han tratado de apaciguar a los afganos y las potencias extranjeras, asegurándoles que no buscarán vengarse de sus enemigos y respetarán los derechos de las mujeres y las niñas en el marco de la ley islámica, pero muchos afganos desconfían de los insurgentes.

El lunes, el presidente de EE.UU., Joe Biden, defendió la decisión de su administración de retirar las fuerzas estadounidenses de Afganistán y poner fin al conflicto, expresando que prefería aceptar las críticas a "traspasar esta responsabilidad a otro presidente más".

“Respaldo por completo mi decisión. Después de 20 años, he aprendido de la manera más dura que nunca habría un buen momento para retirar las tropas estadounidenses”, dijo Biden.

“No voy a pedir a nuestras tropas que sigan luchando indefinidamente en la guerra civil de otro país”, afirmó, al tiempo que criticó la inefectiva respuesta de las fuerzas afganas ante los insurgentes que tomaron la capital rápidamente tras la salida de Estados Unidos.