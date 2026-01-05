Ver más

El año apenas empieza y El Chacal ya tiene a sus seguidores contando los días. El cantante cubano anunció su primer lanzamiento de 2026: “Vivito y coleando”, una colaboración con Ronkalunga que promete ser uno de los temas más potentes de la temporada.

El propio artista compartió un adelanto en Instagram junto a un mensaje que levantó la expectativa: “Si estás vivito y coleando este 2026, no te pierdas este estreno el 9 de enero”. Bastaron unas horas para que el post se llenara de fuego y aplausos. Desde Jacob Forever hasta Yuliet Cruz reaccionaron con emojis y mensajes de apoyo.

Los comentarios de los fans no tardaron en inundar las redes: “La colaboración que no sabíamos que necesitábamos”, “Este 2026 es de nosotros”, “Ahora sí se puso bueno”, fueron algunas de las frases que más se repitieron. Muchos destacaron la energía entre ambos artistas y el sonido fresco del avance compartido.

Por su parte, Ronkalunga también se mostró agradecido por el proyecto, asegurando que trabajar con El Chacal fue “una experiencia increíble” y que la canción refleja “la unión de dos artistas cubanos que siguen haciendo música con alma”.

“Vivito y coleando” se estrenará oficialmente el 9 de enero, pero ya logró lo que pocos consiguen antes de lanzar un tema: poner a todo el mundo a hablar. Si el 2026 empezó así, todo apunta a que será un año de grandes colaboraciones y mucha música cubana dando de qué hablar.