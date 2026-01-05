El año apenas empieza y El Chacal ya tiene a sus seguidores contando los días. El cantante cubano anunció su primer lanzamiento de 2026: “Vivito y coleando”, una colaboración con Ronkalunga que promete ser uno de los temas más potentes de la temporada.
El propio artista compartió un adelanto en Instagram junto a un mensaje que levantó la expectativa: “Si estás vivito y coleando este 2026, no te pierdas este estreno el 9 de enero”. Bastaron unas horas para que el post se llenara de fuego y aplausos. Desde Jacob Forever hasta Yuliet Cruz reaccionaron con emojis y mensajes de apoyo.
Los comentarios de los fans no tardaron en inundar las redes: “La colaboración que no sabíamos que necesitábamos”, “Este 2026 es de nosotros”, “Ahora sí se puso bueno”, fueron algunas de las frases que más se repitieron. Muchos destacaron la energía entre ambos artistas y el sonido fresco del avance compartido.
Por su parte, Ronkalunga también se mostró agradecido por el proyecto, asegurando que trabajar con El Chacal fue “una experiencia increíble” y que la canción refleja “la unión de dos artistas cubanos que siguen haciendo música con alma”.
“Vivito y coleando” se estrenará oficialmente el 9 de enero, pero ya logró lo que pocos consiguen antes de lanzar un tema: poner a todo el mundo a hablar. Si el 2026 empezó así, todo apunta a que será un año de grandes colaboraciones y mucha música cubana dando de qué hablar.
Preguntas frecuentes sobre "Vivito y coleando" y la música cubana en 2026
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuándo se estrenará la canción "Vivito y coleando" de El Chacal y Ronkalunga?
La canción "Vivito y coleando" se estrenará oficialmente el 9 de enero de 2026. Este tema es una colaboración entre El Chacal y Ronkalunga y ha generado una gran expectativa entre sus seguidores, especialmente después de que El Chacal compartiera un adelanto en sus redes sociales.
¿Cómo ha sido recibida la colaboración entre El Chacal y Ronkalunga?
La colaboración ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de ambos artistas. Los comentarios en redes sociales destacan la energía entre los dos y el sonido fresco del adelanto compartido. El Chacal y Ronkalunga han logrado captar la atención del público antes del estreno oficial, lo que sugiere que la canción será un éxito.
¿Qué otros proyectos musicales tiene El Chacal para 2026?
Además de "Vivito y coleando", El Chacal ha estado trabajando en varios proyectos musicales que muestran su versatilidad como artista. En diciembre de 2025, lanzó "Despelote", una canción que invita al disfrute sin límites y mezcla ritmos afro con la esencia del reparto cubano. Su participación en colaboraciones como la canción de casi 9 minutos con Dany Ome y otros artistas del reparto también resalta su compromiso con la música cubana.
¿Quién es Ronkalunga y cuál es su estilo musical?
Ronkalunga es una agrupación de música cubana alternativa fundada en 2018, liderada por Ronaldo Rodríguez. Su estilo combina géneros como nueva trova, son, guaracha, reggae y más. Son conocidos por su sonido único y letras cargadas de humor y crítica social, lo que les ha ganado respeto dentro y fuera de Cuba.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.