El boxeador cubano Yordenis Ugás celebró su primer aniversario de relación con Olivia con una sorpresa especial que ha enternecido a sus seguidores en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el excampeón mundial compartió un video donde muestra el detalle que preparó para su pareja: una habitación de un hotel en Tulum decorada con pétalos de rosas, flores y elementos románticos. En las imágenes se ve a Olivia recorriendo el lugar, visiblemente sorprendida por el gesto del boxeador.

La celebración tuvo lugar durante un viaje a Tulum, México, donde la pareja decidió pasar unos días juntos con motivo de la fecha. El entorno paradisíaco se sumó al ambiente íntimo de la sorpresa, resaltando aún más el momento especial que compartieron.

“Feliz aniversario, amor mío”, escribió Ugás en la publicación, acompañada de un emotivo mensaje en el que reflexiona sobre el impacto que ha tenido Olivia en su vida. “Hace un año, cuando te conocí, no estaba en un buen momento. Tenía un año solo, pero el plan era estar 2-3 años solo, y entonces llegaste tú, bonita, con mal carácter… y con tantas enseñanzas. Gracias por arruinar mi plan. Eres una gran mujer”.

Ugás también expresó sentirse orgulloso de compartir su vida con ella y destacó lo valioso que ha sido este primer año juntos: “Lo que he aprendido en este poco tiempo contigo, rezo a Dios practicarlo por el resto de mi vida”.

Por su parte, Olivia también conmemoró la fecha con una publicación en la que aparecen compartiendo una cena elegante. “Un día como hoy estuvimos en el mismo lugar a la misma hora. Feliz primer año juntos, amor”, escribió, junto a una imagen donde se les ve brindando entre copas de vino y luces cálidas en el destino paradisiaco.

Desde que oficializaron su relación, Yordenis Ugás y Olivia han mantenido una presencia constante en redes sociales, compartiendo momentos personales, entrenamientos y celebraciones familiares. Su historia ha captado la atención del público por la conexión genuina que transmiten.

Con este aniversario, la pareja reafirma su compromiso emocional, sumando un nuevo capítulo a una relación que se consolida entre gestos de amor, respeto y admiración mutua. ¡Muchas felicidades, pareja!

