Cortaditos Coffee: Emprendimiento de un cubanoamericano impulsa a jóvenes inmigrantes en EE.UU.

Adam San Miguel es uno de los socios de Cortaditos Coffee, una cadena de seis cafeterías en Nueva Jersey que emplea a 75 personas, la mayoría jóvenes cubanoamericanos.

El empresario cubanoamericano recientemente fue presentado por CNN como un “Campeón por el cambio”, un reconocimiento nacional otorgado a líderes que están transformando sus comunidades con un impacto positivo.

Detrás de ese emprendimiento hay una historia marcada por el exilio, las tradiciones de una familia cubana en Estados Unidos, el aprendizaje en la vida militar y el compromiso con la comunidad.

“Amor hacia una Cuba libre y próspera”

Adam nació en Estados Unidos, pero creció en una familia profundamente marcada por el exilio cubano. Sus padres emigraron como refugiados y llegaron a territorio estadounidense a finales de la década de 1970.

“Los valores que me inculcaron mis padres y mis abuelos son determinantes para la persona en que me he convertido. Ellos me traspasaron su amor y añoranza por Cuba. No lo hicieron a propósito, pero crecer a su alrededor, escuchando sus historias, viendo a mi abuelo llorar muchas veces al hablar de Cuba... eso deja huella”.

Ese vínculo emocional con la isla lo llevó a fundar CAALE (Cuban American Alliance for Leadership & Education), una organización sin fines de lucro que apoya a jóvenes cubanoamericanos mediante becas, talleres de liderazgo y formación.

“Fundé la organización sin fines de lucro CAALE para asegurarme de que los jóvenes cubanoamericanos nacidos aquí y allá no caigan en la indiferencia sobre lo que pasa en Cuba, que mantengan sus raíces y puedan jugar un papel protagónico en el futuro de la isla. No quiero que abandonen el sueño de tener un país libre y próspero sino que trabajen por eso también.”

De una colaboración solidaria a una red de cafeterías

El origen de Cortaditos Coffee está directamente ligado a CAALE. Adam explica que su actual socio, Andrés Carrillo, inmigrante cubano y dueño de una panadería, solía colaborar con la organización de las galas de la organización.

“Mi actual socio siempre traía por cortesía las meriendas para actividades en CAALE. Un día conversamos y me propuso llevar el proyecto a un nivel superior. Así surge Cortaditos Coffee. Actualmente tenemos seis cafeterías con un centro de producción de alimentos. En este negocio empleamos a 75 personas, en su mayoría jóvenes cubanoamericanos.”

Lo que comenzó como una colaboración comunitaria, creció hasta convertirse en una cadena de cafeterías especializadas en café cubano, con sedes en Union City, North Bergen, Harrison, NJCU, Belleville y el American Dream Mall.

El proyecto ha tenido un impacto directo en la comunidad local, tanto por su identidad cultural como por la generación de empleo.

“Mi familia me inculcó el espíritu de sacrificio para lograr las metas con el sudor de la frente, trabajando en un proyecto que vale la pena, que te llega al alma. Eso es lo que hago con Cortaditos y con CAALE. Lleva sacrificio de muchas horas y recursos, pero deja cosas buenas a nuestra comunidad, a nuestra gente.”

Soldado de Estados Unidos: El servicio como forma de agradecimiento

Antes de emprender este negocio de café cubano en Nueva Jersey, Adam trabajó para Microsoft, Google y Dell, pero su sentido de compromiso lo llevó también a servir en las Fuerzas Armadas.

“Mi familia llegó a Estados Unidos como refugiados. Crecí entre cubanos muy agradecidos con este país por haberle dado un hogar y una oportunidad de vivir libremente. Siempre sentí una deuda con Estados Unidos por habernos dado tanto, en términos de oportunidades de crecimiento personal y libertad.

“Creo que eso es algo que muchos cubanoamericanos compartimos, un profundo sentimiento de agradecimiento a Estados Unidos. Muchos de mis éxitos están estrechamente vinculados a que nací en un país libre".

Ese sentimiento, unido a que siempre fue un amante de los deportes, del trabajo en equipo, y un hombre con vocación de servir a su país, lo llevó a tomar la decisión de unirse al Ejército.

“Elegir la Guardia Costera no es casual. Son las fuerzas que probablemente más han estado vinculadas a la historia reciente de Cuba. ¿Has pensado alguna vez en el papel que ha jugado la Guardia Costera en nuestra historia? ¿Cuántos cubanos hemos rescatado en el mar? Desdichadamente es algo que tenemos muy presente a través de los años.”

“Me uní al ejército para dar, pero he recibido mucho más, en plenitud, realización personal, fuerza mental, sentido de humildad y voluntad para empezar de cero y reinventarme.”

Hace apenas unas semanas, Adam se graduó como oficial de la Guardia Costera, y asegura que esa experiencia también marcó su forma de emprender un negocio en Estados Unidos.

“En este país la gente se acomoda rápido a las cosas materiales, al éxito, a las comodidades de la vida moderna. Los reconocimientos y premios te pueden ir creando un camino cómodo, pero siendo soldado aprendes a ser humilde y a hacer el trabajo desde cero, a reinventarte una y otra vez.”

Un salto al vacío por algo propio

El momento más difícil en su vida como miembro de una familia inmigrante en Estados Unidos fue recientemente, cuando dejó atrás su carrera en grandes compañías tecnológicas para fundar su propia empresa, poniendo en riesgo el patrimonio familiar por conquistar un sueño.

“Dejé un trabajo con sueldo fijo y beneficios que son muy valiosos, tomé el riesgo y aposté por este negocio de café. No somos una marca poderosa como los competidores del sector, así que para salir a flote tienes que poner tus propiedades como aval. Si los negocios fracasan lo perdemos todo.”

Sin embargo, asume ese riesgo cada día con la convicción de que no está solo: cuenta con el respaldo de su familia y honra un legado de sacrificio.

“Lo supero cada día porque me inspira mi familia. Si mis abuelos y mis padres pudieron dejar su país y llegar a otro donde no conocían el idioma, ni conocían el sistema y pudieron levantarse desde cero hasta lo que somos hoy, yo lo puedo hacer también.”

“Mi familia le da sentido a lo que soy y a lo que somos capaces de hacer los cubanoamericanos en Estados Unidos. Todo es posible con fe y con sacrificio".