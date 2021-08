Continúan apagones en Cuba ‘por déficit de capacidad de generación’

Trabajadores de la Unión Eléctrica reparando una avería Foto © Facebook / Unión Eléctrica

La Unión Eléctrica (UNE) informó de afectaciones en el suministro eléctrico ocurridas este domingo en toda Cuba por ‘déficit de capacidad de generación’, y avisó de más apagones a lo largo de este lunes y durante el tiempo que tome solucionar las averías de varias centrales termoeléctricas (CTE).

Una nota de esa empresa estatal, publicada en redes sociales, explicó que “en el horario pico de ayer, a partir de las salidas imprevistas durante el día de las unidades 4 de la CTE Diez de Octubre, 5 de la CTE Antonio Maceo y 7 de la CTE Máximo Gómez, se afectó el servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación”.

Los cortes de suministro eléctrico se produjeron “a partir de las 16:51 horas hasta las 21:27 horas”, detectándose un déficit máximo de 176 MW a las 19:00 horas, que provocó apagones en todas las provincias.

A su vez, la Unión Eléctrica informó que se encuentran “fuera de servicio por avería la CTE Otto Parellada, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo”. Asimismo, indicó que la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre “se encuentra en mantenimiento por 10 días”.

“En cada una de ellas se trabaja en turnos de 24 horas para incorporarlas al sistema”, especificó la nota de la empresa estatal, que avisó para este lunes de un déficit máximo de 100 MW que provocará cortes del suministro eléctrico cuya programación se organizará en cada uno de los territorios.

Por otra parte, la Unión Eléctrica informó que a lo largo de este lunes “se pronostica la entrada de la unidad 5 de la CTE Antonio Maceo con 85 MW, la entrada de 4 motores en la CDE Moa con 44 MW” y ofreció disculpas por las molestias causadas.

Las averías y las “acciones de mantenimiento” han sido causa frecuente de cortes en el suministro eléctrico ocurridos a lo largo del país en los últimos meses. Este sábado se reportaron interrupciones en el servicio eléctrico en toda Cuba durante la madrugada debido al déficit en la capacidad de generación en la isla.

Los apagones diarios fueron uno de los detonantes de las masivas protestas del 11J que se reportaron en 60 ciudades del país. Los cubanos se quejan de un aumento en la tarifa del servicio eléctrico cuando menos electricidad pueden disfrutar, pues cuando una termoeléctrica anuncia que ya inició su funcionamiento, al siguiente día vuelve a fallar.

En medio de la crisis, el gobernante Miguel Díaz-Canel pidió a las autoridades informar a la población el momento en el que sufrirán los apagones eléctricos, en un intento por disminuir el descontento popular con su gestión.

"Hay que darle la información clara a la población, alertar, que la gente sepa en qué momento va a llegar el indeseable apagón", señaló Díaz-Canel al analizar la situación del sistema eléctrico nacional (SEN).

“Empresa Eléctrica, todas sus publicaciones son repetitivas y no hay correspondencia entre el pésimo servicio que ofrecen y la tarifa. Por lo menos tengan un ápice de respeto por ustedes mismos, porque al pueblo hace mucho no lo respetan”, comentó un internauta en el post de Facebook de la Unión Eléctrica.

“Ahora mismo estoy en Apagón ¿Hasta cuándo? Solo dios sabe… Y para rematar se me acabó el gas de la balita (hasta mañana que la pueda cambiar). El almuerzo se va por debajo de la mesa”, protestó un usuario en los comentarios.

“Mi niño de 3 años, con calor, me dice papito bello ‘ponme el ventilar’. Le digo bebé no hay corriente y él inocente ‘¿y POR QUÉ NO HAY CORRIENTE papito bello?’ Sin palabras, solo queda secar las lágrimas y cambiar tema. Los absurdos apagones tienen que quedar en el pasado, por favor, RESUELVAN ESTE ASUNTO DE MANERA DEFINITIVA”, añadió.