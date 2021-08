Yomil pide que haya programa en Cuba para debatir diferentes criterios: “No están preparados”

Yomil Hidalgo Foto © Facebook/Yomil Hidalgo

El reguetonero Yomil Hidalgo, quien ha generado una airada reacción del oficialismo tras el estreno de su tema “De Cuba soy”, indicó lo útil que sería que la televisión de la isla haga un programa en el que se puedan debatir diferentes criterios, aunque opina que no están preparados para esa pluralidad.

“Deberían hacer un programa en televisión nacional que se llame ‘Cara a cara’ y se pueda debatir con gente de diferentes criterios y sectores de la sociedad, pero no están preparados para esa conversación”, indicó el intérprete en la más reciente de una serie de publicaciones en las que aceptó el reto del grupo oficialista “La Manigua” a debatir, siempre que sea en Instagram.

“Díganle a la @lamaniguacuba que yo estoy dispuesto al diálogo pero con la única condición que sea en mi plataforma de Instagram de 774k para vernos las caras y todo el pueblo sea testigo, el objetivo es que tenga mucho alcance y exista la transparencia del debate”, indicó en la primera de las publicaciones, acompañada del hashtag #sinsusto.

“No pueden comparar su mini plataforma de 2 K con la mía, porque no me gusta hablar para un buchito de gente, vamos hacerla en grande, dale, no pierdan esta oportunidad”, explicó en otra publicación, en la que argumentó por qué el debate propuesto debe ser en Instagram y no en Telegram, como quiere el citado grupo oficialista.

“Caballero ¿por fin los manigüeros le cogieron miedo a que el mundo nos vea debatir?”, publicó unas horas después este lunes.

El grupo "La Manigua" forma parte de la ofensiva del régimen cubano en redes sociales. Se define a sí misma como "una comunidad y trinchera digital de revolucionarios" que -según afirman- defiende la Revolución Cubana de "forma colectiva y espontánea" y se mantienen en sus planes de hacer un audiochat en Telegram para debatir sobre el reciente video de Yomil el 2 de septiembre.

"El audiochat para debatir sobre el reciente video de Yomil se mantiene con o sin la participación de susodicho. La Manigua está en en Telegram. @yomil_oficial da la cara, cumple tu palabra, no tengas miedo y sube a La Manigua!", escribieron en Twitter.

El pasado viernes, Yomil denunció haber recibido los primeros “ataques de comunistas” tras el estreno este jueves de su canción “De Cuba soy”, en la que arremete contra el gobierno de la isla y apoya las protestas del 11J y en cuyo videoclip utiliza imágenes animadas de mártires y figuras emblemáticas cubanas.

Ha recibido la amenaza de aplicarle el Decreto Ley 35 o el artículo 204 del Código Penal, que establece penas hasta de un año a quien "públicamente denigre, difame o menosprecie a los héroes y mártires de la patria".

Hasta el momento ha recibido un creciente apoyo de algunos artistas entre los que se encuentran Alexis Valdés y El Taiger y los activistas Iliana Hernández y Manuel de la Cruz.

En los últimos meses Yomil Hidalgo acumula varias muestras públicas de disensión con el gobierno cubano. El reguetonero estuvo entre los que salieron a las calles el 11J a reclamar sus derechos. Lo hizo poco después de publicar mensajes de apoyo a los manifestantes y de asegurar que el pueblo cubano tenía tanta hambre que se había comido el miedo. El artista incluso fue detenido por la policía y pasó unas horas en la estación de Zanja, en Centro Habana. Luego compartió un video del momento de su arresto, con la intención de que se viera "el alto nivel de represión que vive la gente aquí".

