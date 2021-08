ONU pide al Gobierno cubano compensación para presa política Keilylli de la Mora

Keilylli de la Mora Valle Foto © Facebook / Keilylli de la Mora

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (UNWGAD, por sus siglas en inglés)pidió al gobierno cubano que indemnice a la activista Keilylli de la Mora Valle, tras dictaminar que su arresto en abril de 2020 fue arbitrario y violatorio del derecho internacional.

El documento señala que la activista cubana requiere atención psicológica y médica especializada por los abusos recibidos durante su detención en una cárcel cubana.

"Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a la Sra. de la Mora Valle inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional", dice el informe.

Para el UNWGAD no se trata del primer caso de privación arbitraria de libertad en Cuba que se registra en los últimos años, por tanto llegan a la conclusión de que en la isla "existe un uso sistemático de la detención arbitraria".

“Celebramos la decisión del UNWGAD de condenar la campaña de hostigamiento e intimidación del régimen cubano contra De La Mora. Lamentablemente, su caso es solo uno entre cientos. Los arrestos y detenciones arbitrarias se han disparado como resultado de las mayores protestas a favor de la democracia en la isla en la historia reciente ”, dijo el director legal de Human Rigths Fundation (HRF), Roberto González.

Para el funcionario el régimen de La Habana debe comprender que de continuar privando al pueblo de sus derechos y libertades más básicos "la comunidad internacional seguirá haciéndolo responsable".

De la Mora Valle declaró a Martí Noticias que no cree que el régimen cubano haga caso al pronunciamiento de la ONU sobre su caso.

“Ni me van a indemnizar y mucho menos me van a retirar la sanción que estoy cumpliendo actualmente. Yo pienso que ellos no aceptarán eso”, opinó.

Keilylli de la Mora Valle (Cienfuegos, 1993) cumplió condena en una cárcel de Cuba por los supuestos delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia, luego que un policía la requiriera por llevar mal su nasobuco en la calle, según la versión oficial.

Sin embargo, el organismo internacional, tras acopiar datos, testimonios e informes legales llegó a la conclusión de que el verdadero motivo para encarcelar a la cubana son sus posicionamientos políticos y la militancia en la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Tras pasar diez meses en la cárcel provincial de mujeres de Cienfuegos fue puesta en libertad condicional en marzo de este año y contó cómo las otras reclusas le ofendían y maltrataban físicamente en la cárcel.

"Venían a provocarme hasta a mi cama, tuve que aguantar a las guardias, un supuesto motín que decían que era por mi culpa", relató De la Mora Valle.