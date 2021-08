ETECSA extiende el descuento del 50% a la tarifa hora extra de Nauta Hogar

Telepunto de ETECSA/Promoción Nauta Hogar Foto © CiberCuba/Facebook ETECSA

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) extendió el descuento del 50 por ciento a la tarifa extra de Nauta Hogar hasta el 30 de septiembre de este año para el horario de la madrugada y hasta el mediodía.

“Se extiende el descuento del 50% a la tarifa de la HORA EXTRA de Nauta Hogar, de 12 de la noche a 12 del día, vigente hasta el 30 de septiembre”, anunció este martes en su perfil institucional de Facebook.

Esta promoción da continuidad a las acciones de compensación promovidas por el monopolio de las comunicaciones en Cuba tras los apagones del servicio durante las jornadas de protestas de julio último en la Isla.

También en la página web oficial de esta entidad se informa que durante el mes de septiembre los clientes de este servicio podrán continuar navegando en el horario de 12 de la noche a 12 del día, con la tarifa de 6.25 CUP la hora extra de su cuenta nauta, una vez que hayan consumido las horas del paquete contratado.

La empresa igual explica que esta promoción consiste en que, una vez haya consumido las horas bonificadas a la oferta contratada, la navegación con las cuentas asociadas al servicio nauta Hogar tendrá una rebaja del 50%, en el horario de 12 de la noche a 12 del día, desde el 23 de julio al 30 de septiembre de 2021. La tarifa promocional será: 6.25 CUP/hora

Precisa, además que esta promoción, que comenzó el 23 de julio último, solo se aplica para las cuentas permanentes asociadas a los servicios nauta Hogar.

Igual especifica que no se necesita recargar la cuenta nauta para disfrutar de la promoción, si tienes saldo en la misma, y ejemplifica que si solo el cliente tiene 25.00 CUP de saldo en su cuenta permanente asociada al nauta Hogar puede navegar hasta cuatro horas, siempre que lo haga en el horario definido para la rebaja en promoción.

Usuarios de la red opinaron al conocer la extensión de esta promoción hasta septiembre que “deberían de acabar de dejar permanente la hora a 6.25cup, pues no le encuentro gracia que los usuarios de Nauta Hogar tengamos la misma tarifa que las cuentas permanentes. No entiendo para qué la historia del descuento d 12 a.m. a 12 m.”.

“Para cuándo los cambios en las cuentas de navegación nacional, debería ser gratis dicha navegación”. “Como les gusta alargar la cosa, como el año pasado, en diciembre te dicen que dejan la "oferta" permanente. Tarifa plana es lo que tienen que poner, que bastante que cuesta el Nauta hogar para las velocidades que ofertan”, consideraron otros internautas.

“Y qué hago yo con ese horario, porque cuando no estoy durmiendo estoy trabajando. Deberían cambiar el horario”, concluyó otro usuario.