Boxeador cubano Julio César La Cruz enseña sus medallas a los "infladores que están en Estados Unidos"

El boxeador cubano Julio César La Cruz presumió esta semana de su arsenal de medallas frente a los que cuestionan su desempeño deportivo y dedicó su mensaje a los que definió como “infladores que están en Estados Unidos".

“No sé, los que dicen que yo no gano, mira, aquí están todas, y medallas duras, mundiales, olímpicas, panamericanas. Dicen que yo no gano, que no hago nada”, dijo el boxeador durante una transmisión en directo en la que enseñó varias de su preseas.

“¿De qué hablan la gente, compadre? Yo no quiero salir en redes porque estoy tranquilo, no me molesten más, yo estoy tranquilo, no quiero hacer esto”, añadió el púgil, que omitió los nombres de quienes habrían puesto en duda su calidad deportiva.

“Y hablan de que yo no gano. Yo soy la Cruz. Ya, para que no gasten más el tiempo. No vamos a mencionar nombres. Ya no inflen más conmigo. Yo soy un animal en el deporte. Para los infladores que están en EE.UU. que están hablando...yo soy La Cruz”, concluyó el deportista tras enumerar varios de los triunfos más importantes de su carrera deportiva.

“Vamos a parar ya y a dejarnos de falta de respeto y vamos a respetar los números, los números hablan por sí solos”, sentenció el boxeador, que no hizo referencia en su intervención a la polémica de tipo político que generó la frase “Patria o Muerte”, pronunciada por él al final de uno de sus triunfos en las Olimpiadas de Tokio y que le granjeó fuertes críticas.

Sí se refirió a la polémica Adolfo Horta Jr., el amigo del deportista que filmó y publicó las imágenes.

"Caballero, Julio está viviendo su vida lindamente y la gente cogiendo lucha, si él es Patria o Muerte es su pensamiento, no me meto en eso pues yo tengo mi manera de pensar y él tampoco se mete en eso porque nosotros no hablamos de política”, escribió el amigo del boxeador.

Entre los casi mil comentarios que ha generado el vídeo abundan los elogios deportivos al boxeador. No obstante, no faltaron quienes cuestionaron los pronunciamientos políticos y quienes pese a reconocer los triunfos de La Cruz, estiman que el boxeo duro está en el ámbito profesional y no amateur.

“Mi respeto, todo bien dicho y usted es un 'monstro' en el boxeo amateur, pero la historia hay que hacerla en el boxeo profesional, ojala se te pueda ver un día, y después hablamos", sentenció un internauta.

El 6 de agosto Julio César La Cruz conquistó el segundo título olímpico de su carrera tras derrotar al ruso Muslim Gadzhimagomedov, vigente monarca del planeta, en la categoría de peso pesado (81-91 kgs).

Sin embargo, su victoria vino precedida de una polémica extradeportiva cuando en el combate que el dio el pase a la final, frente al cubano nacionalizado español, Enmanuel Reyes Pla, se dirigiera a la grada donde había representación cubana oficial y gritara: "¡Patria y Vida no!, ¡Patria o Muerte, Venceremos!", frase que confirmó el alcance político del encuentro disputado.

Sus palabras fueron repudiadas por muchos cubanos y colegas boxeadores, entre ellos Robeisy Ramírez.