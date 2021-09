Sandwich cubano con política: Dueña de restaurante de Florida cierra las puertas a partidarios de Biden

Angie Ugarte, propietaria del restaurante Debary Diner en Volusia, Florida. Foto © Captura de video

La política está marcando definitivamente hasta el acceso a los sandwiches cubanos en algunos restaurantes de Florida.

"Si eres un cliente nuevo de Debary Diner y no puedes decidir cuál de nuestros deliciosos platos quieres probar primero, te recomendamos que pidas nuestros populares sandwiches cubanos", dice el eslogan que promueve el restaurante, ubicado en la ciudad de Debary, en el condado de Volusia.

Pero ahora consumir allí el emblemático plato cubano no dependerá solo del gusto del cliente, sino de sus inclinaciones políticas.

Angie Ugarte, propietaria de Debary Diner, decidió que no quiere recibir a comensales que respalden al presidente Joe Biden y lo ha dejado saber claramente con un cartel colocado en la puerta del local.

"Si usted votó y continúa apoyando y respaldando a la inútil, inepta y corrupta administración que actualmente habita en la Casa Blanca y que es cómplice de la muerte de nuestros militares en Afganistán, por favor váyase a otra parte", dice el mensaje desplegado a la entrada del establecimiento.

Cartel desplegado en la puerta del restaurante Debary Diner, en el condado de Volusia, Florida.

La iniciativa de Ugarte ha desatado una ola de más de mil comentarios en la página de Facebook del restaurante y ha ocupado cobertura informativa de alcance nacional.

Ugarte dice que publicó el mensaje el mismo día en que 13 militares estadounidenses fueron asesinados en Afganistán, horas antes de la retirada total de las tropas.

"Fue lo único que sentí que podía hacer", dijo Ugarte en declaraciones al canal Fox-35 News, de Orlando. "Estaba enfadada. Me sentí defraudada. Me sentí como una de esas madres, o esposas, o hermanas que iban a recibir ese golpe en la puerta".

Ugarte adquirió Debary Diner en 2016 junto con su esposo Rick Stacy, presentador de un programa matutino en la emisora 105.9 Sunny FM.

El público habitual del lugar está integrado por un alto porcentaje de veteranos de guerra, lo cual ha determinado que Ugarte dedique una pared de Debary Diner a "Nuestros héroes locales", con banderas, insignias militares y fotos de miembros del servicio militar.

El incidente ejemplifica la polarización política que prolifera en Florida y en todo el país entre las fuerzas demócratas y republicanas, especialmente desde el controversial capítulo de las elecciones presidenciales de 2020.

Mural dedicado a los héroes locales en el restaurante Debary Diner.

Florida, territorio de residencia del expresidente Donald Trump, está en el vórtice de la crispación política, bajo la conducción del gobernador Ron DeSantis, quien encabeza una cruzada conservadora y se proyecta como potencial candidato republicano a la Casa Blanca.

La reacción de la clientela ha sido reflejo del panorama del estado, con sentimientos encontrados.

"Ha habido gente que llega a la puerta y da la vuelta y se va, pero también otros que han llegado hasta la cocina para decirme: 'Oye, me encanta tu cartel'", relató Ugarte.

La propietaria del restaurante agradeció el apoyo ofrecido por sus usuarios en los últimos días.

"Han sido 48 horas muy interesantes. A los innumerables militares en activo y veteranos retirados que me han tendido la mano, desde el fondo de mi corazón, gracias por su apoyo y por su servicio a nuestro país. Me hacen seguir adelante cuando siento el peso del mundo sobre mis hombros. No hay palabras. Sólo un solemne GRACIAS. No sé cómo ha ocurrido esto, pero no puedo defraudarlos", escribió Ugarte en un mensaje de Facebook.

Debary Diner ha centrado su menú en la oferta de sándwiches cubanos como estandarte de la casa, aunque incluye otros platos de la cocina internacional.

El condado de Volusia está situado en el noreste del estado de Florida y su ciudad más populosa es Daytona, sede de una conocida pista y carrera automovilística anual.

Ugarte dice que mantendrá el cartel en su restaurante todo el tiempo que haga falta, pues todavía hay estadounidenses varados en Afganistán.

Las últimas tropas estadounidenses salieron de Afganistán el lunes 30 de agosto poco antes de la medianoche, poniendo fin a una guerra de 20 años que cobró la vida de más de 2,400 estadounidenses.