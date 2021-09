Yotuel sigue una semana más en MasterChef Celebrity España: "Cuba en la casa"

Yotuel Romero en Masterchef España Foto © Facebook del artista

El músico y actor cubano Yotuel Romero, uno de los fichajes más inesperados del popular programa MasterChef España, seguirá una semana más en pantalla tras superar la primera eliminatoria.

En la actual edición, Yotuel comparte cocinas con los otros 15 concursantes famosos: Victoria Abril, Verónica Forqué, Carmina Barrios, David Bustamante, Vanesa Romero, Tamara, Arkano, Samantha Hudson, Eduardo Navarrete, Terelu Campos, Julián Iantzi, Juanma Castaño, Miki Nadal, Iván Sánchez y Belén López.

La nueva edición seguirá contando como jurados con Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera.

El ganador obtendrá el trofeo del talent y 75.000 euros para donar a una ONG. Los duelistas, para ellos y un acompañante, tendrán un curso de cocina creativa de un fin de semana en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Además, cada semana un aspirante ganará 4.000 euros que podrá donar a la ONG que elija si vence en alguna de las pruebas.

Como parte del equipo rojo, Yotuel logró superar la primera fase del programa, que finalizó con la expulsión de la cantante Tamara, quien recordó entre lágrimas su difícil vida con cuatro hijas.

Esta es la primera vez que Yotuel aparece en un reality de televisión, a pesar de llevar más de dos décadas vinculado al panorama artístico español.

El cantante cubano no es el primer concursante de la isla en pasar por Masterchef Celebrity, donde intervino en su segunda edición el modelo cubano, Juan Betancourt. En 2018, otra cubana, Ketty Fresneda, que reside en la ciudad gallega de Pontevedra, quedó en segundo lugar en la final de la sexta temporada del concurso de cocina.

Nacido en La Habana en 1976, Yotuel ha confesado en diversas entrevistas que tuvo una infancia muy dura, y sin mucho para poder comer: “La vida en Cuba es muy difícil”, confesaba el artista hace unos años. “Hervíamos la papa, de esa agua hacíamos sopa, picábamos la carne, le echábamos tomate… Solo teníamos para comer un hueso de carne, por lo que debíamos aprovecharlo al máximo”.

Hace unas semanas, el artista cubano calificó de “privilegio” haber sido escogido para participar en el concurso culinario más famoso de Televisión Española y manifestó su deseo de llegar lo más lejos posible en el programa.

El exintegrante de Orishas también aseguró que no dejaría pasar la oportunidad de hablar en pantalla de la “verdad” de su país y de transmitir “la importancia de una Cuba libre”.

Luego del éxito de la canción "Patria y Vida", convertida en himno contra la dictadura cubana, Yotuel ha aprovechado numerosos foros internacionales, incluida la Casa Blanca, para defender la causa de la libertad de Cuba.

Su carisma mediático ha propiciado que la prensa internacional reconozca la lamentable situación política de la isla y la represión tras las protestas masivas del 11J.

El mes pasado, en 'Todo es verdad', el programa que presenta Risto Mejide en el canal Cuatro, el ex de Orishas declaró: "Hay que decirlo, es una dictadura. No es un gobierno, es la dictadura cubana". También confesó que "no se hablaba con parte de su familia" por asuntos políticos: "Nos están poniendo a chocar a cubanos contra cubanos".

En esas declaraciones públicas, el cubano ha sido secundado por su pareja de hace dos décadas, la actriz y cantante española Beatriz Luengo, a la que conoció en la serie Un paso adelante. Yotuel y Luengo se casaron en 2008 y tienen dos hijos, D'Angelo, de seis años; y Zoë, de casi seis meses. Yotuel es padre, además, de Yotuelito, de 21 años, fruto de una relación anterior con una cubana.

