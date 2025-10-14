Yotuel compara el destierro de Ferrer con el de Martí: "La historia se repite"

Vídeos relacionados:

El músico cubano Yotuel Romero comparó en redes el destierro del opositor José Daniel Ferrer con el que vivió el apóstol cubano José Martí en el siglo XIX, al asegurar que "la historia se repite".

“A José Martí lo desterraron en 1871 por soñar una Cuba libre. Desde el exilio, en tierra de libertad, organizó la independencia. Sin ejército, pero con palabra, logró unir a los cubanos desde Nueva York y regresó. Hoy la historia se repite”, escribió el artista en una publicación en su perfil de Facebook, acompañada por una fotografía de Ferrer con el torso desnudo y las palabras “Patria y Vida” escritas en su pecho.

Yotuel afirmó que Ferrer “es desterrado, pero no derrotado”, y destacó que ahora, “en tierra de libertad, donde podrá reunirse con otros patriotas como Marco Rubio”, podrá seguir defendiendo la causa de Cuba. “Porque cuando el cubano pisa tierra libre, no se exilia, se prepara para liberar”, concluyó.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) llegó este lunes a Miami acompañado por su esposa, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, y tres de sus hijos, tras haber sido trasladado directamente desde la prisión de Mar Verde hasta el aeropuerto de Santiago de Cuba, en medio de un fuerte operativo de seguridad, según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

El boxeador cubano Yordenis Ugás calificó como “un día especial” la llegada del opositor, y escribió en Facebook: “Recibimos a José Daniel Ferrer y su familia en tierras de libertad. Gracias a Dios por su fortaleza y su corazón llegó con salud y emoción. Pero sale de Cuba con su dignidad intacta y con su frente en alto. Uno de los hombres más valientes de Cuba”. Ugás pidió además respeto para Ferrer: “Espero cada cubano en nuestra comunidad le brinde respeto y lo trate como un héroe, como nuestro héroe”.

La cantante La Diosa también le dio la bienvenida con un mensaje directo: “Un héroe, un héroe que verdaderamente merece respeto, que ha hecho muchísimo por los cubanos, ha dejado muchísimos años de su vida en las mazmorras, que eso no se lo va a quitar nadie”. “Va a caer, Ferrer, va a caer, eso caerá en su momento”, afirmó en un video publicado en sus redes.

El músico Willy Chirino lo calificó como “uno de los verdaderos héroes de la lucha por la libertad de Cuba”. “Ansioso de verte en persona, darte un abrazo y agradecerte por todo lo que has hecho y te falta por hacer en favor de nuestro pueblo”, expresó.

Desde la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), la activista Rosa María Payá lo describió como “un héroe de todos los cubanos” y aseguró que “este exilio va a ser corto”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró su llegada con un mensaje oficial en el que afirmó que Ferrer está “libre de la opresión del régimen” y exigió la liberación de más de 700 presos políticos que aún permanecen encarcelados en Cuba.

En su primer mensaje desde el exilio, publicado en su perfil de Facebook, Ferrer escribió: “La lucha continúa con redobladas fuerzas. Debemos unirnos y hacer que nuestra lucha por la libertad sea muy efectiva. Hay que tumbar a la infame y criminal tiranía, hay que salvar a Cuba”. También expresó su gratitud hacia quienes facilitaron su salida, incluyendo al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, al Departamento de Estado, la Embajada de EE.UU. en Cuba, congresistas y activistas del exilio cubano.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la FNCA tras su arribo a Miami Ferrer reafirmó su intención de regresar a Cuba: “Mi intención no es esperar 17 años como Martí, Maceo o Crombet; es regresar lo más pronto posible a poner fin a la tiranía”.

Las expresiones de respaldo han llegado también desde figuras políticas como la congresista María Elvira Salazar, el congresista Carlos A. Giménez y el artista Yunior García Aguilera, quienes condenaron el destierro y destacaron el simbolismo de su llegada como un acto de resistencia frente al régimen cubano.

El opositor fue condecorado con la medalla Truman-Reagan a la libertad, otorgada por organizaciones del exilio en reconocimiento a su trayectoria en la lucha contra el comunismo en la isla.

