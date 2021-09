Activista Claudia Genlui alerta: "La vida de Luis Manuel Otero puede estar en peligro"

Genlui Hidalgo expresó su preocupación después de no recibir la llamada telefónica de Otero, la cual estuvo esperando hasta las 4:00 pm. “Si el lunes no te llamo, es que me fui loma abajo”, le había advertido el artista en una conversación el jueves 9 de septiembre.