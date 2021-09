ETECSA informa de "inestabilidad" en la plataforma Transfermóvil: "Pésimo servicio"

Joven cubana con teléfono móvil en La Habana. Foto © CiberCuba

La empresa de las telecomunicaciones en Cuba, ETECSA, informó este miércoles en redes sociales que el servicio de la plataforma Transfermóvil estaba “presentando inestabilidad en algunas de sus funcionalidades”.

“Nuestros técnicos laboran para restablecer sus operaciones en el menor tiempo posible”, dijo la entidad estatal en Twitter, ofreciendo disculpas a los usuarios por las “molestias ocasionadas”. Sin embargo, los internautas no tardaron en arremeter contra el monopolio.

Varios plantearon críticas a los servicios de atención al cliente y la falta de respuesta a las inquietudes, a pesar de que la empresa insiste en qué las comuniquen de manera privada.

“El otro día me robaron desde transfermóvil 15 pesos de una recarga de 500 pesos, me llegó 485 y tuve que volver a recargar por lo que me faltaba para llegar a 500”, denuncia uno de los usuarios indignados con las prestaciones.

“Eso no es algo reciente ... Desde hace unos días transfermóvil está dando líos ... Antes de ayer hice una transferencia y nunca en la vida le llegó el dinero a su destinatario ... Hasta el mensaje de transferencia realizada me llegó, pero el dinero, nunca”, señaló otro.

“Siempre están en las misma desde horas tempranas de la mañana tiene el problema con transfermóvil y ahora es que dan la noticia, qué mal trabajan, estamos perdidos con ustedes”, comentó un tercer internauta.

“Pésimo servicio ETECSA, me hago la tarjeta de Telebanca en el día de hoy y no he podido usar la plataforma”, dijo otro.

En julio, el monopolio de las telecomunicaciones informó que su servicio Transfermóvil estaba “confrontando problemas técnicos con intermitencia en su funcionamiento”, recibiendo también entonces una oleada de críticas.

Fundada en 1994, ETECSA es la única empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones existente en Cuba. La calidad de los mismos, al igual que sus precios, han sido largamente criticados.

Transfermóvil, una aplicación cubana de pagos online, inauguró este año una nueva asistencia que permite a cuentapropistas y empresas estatales gestionar el cobro de sus servicios y productos tanto en moneda nacional como en dólares, sin necesidad de hacer el proceso de manera presencial.

Según los datos oficiales, Transfermóvil tiene cerca de 2 millones de usuarios. Desde agosto de 2020 se les permitió a estos solicitar las tarjetas en moneda libremente convertible (MLC) con respaldo en MLC en el Banco Metropolitano (Banmet). La aplicación posibilita realizar pagos de servicios, compras en línea, consultas, trámites bancarios y otras operaciones. No obstante, con frecuencia la entidad se ve obligada a comunicar deficiencias con Transfermóvil.