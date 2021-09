Seguridad del Estado a Yuisán Cancio, manifestante de la calle Obispo: "Ni te atrevas a salir más pa' la calle"

Yuisan Cancio Vera y la manifestación de la calle Obispo Foto © Facebook / Yuisan Cancio - Captura video Facebook / Mary Karla Ares

Yuisán Cancio Vera, uno de los jóvenes detenidos durante la protesta pacífica que tuvo lugar en la calle Obispo, fue amenazado por sus represores al quedar este martes en libertad: “Ni te atrevas a salir más pa' la calle”, le dijo el capitán.

“En el camino no me decían nada, pero cuando íbamos llegando, el capitán mismo me dijo: Bueno, ni te atrevas a salir más pa' la calle, porque al final, mira lo que pasaste”, relató el joven en entrevista con Radio Martí.

Detenido el pasado 30 de abril durante la manifestación que protagonizaron una decena de jóvenes cubanos en solidaridad con el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara (en huelga de hambre y sed por aquellas fechas), Cancio Vera permaneció cerca de cinco meses en prisión sin ser llevado a juicio, acusado del presunto delito de "desorden público y resistencia".

Tras 20 días en un calabozo de la estación policial de Arroyo Naranjo, el joven fue enviado a la Prisión Provincial de Pinar del Río con la justificación de brotes de coronavirus en cárceles habaneras. Ayer, sin que lo esperara, le comunicaron un cambio de medida que lo devolvió a su hogar en La Habana del Este.

“Ayer fue de sorpresa, no me dijeron nunca que me iba”, contó el joven en la entrevista. Un guardia de la prisión le dijo: “Recoja las cosas y salga para aquí afuera”. En ese preciso momento, Cancio Vera no imaginó que horas después estaría de vuelta en su casa, justo el día de su 36 cumpleaños.

“El jefe de la prisión me firmó un papel y los de la seguridad me trajeron en un carro”, dijo el joven confesando su sorpresa. Fue al final del trayecto cuando el capitán de la Seguridad del Estado que le acompañaba lanzó su advertencia.

“Fue injusto lo que ustedes hicieron, porque por uno decir simplemente consignas y palabras allí no es para que me hubieran puesto cinco meses preso”, contestó el joven al oficial que le amenazaba con volver a prisión si salía nuevamente a manifestarse en la calle.

Asimismo, los agentes le explicaron que se encuentra bajo medida cautelar a la espera de juicio. “Me dijeron que la Fiscalía decidirá más adelante si nos hacen el juicio o si nos dejan libres”, dijo el joven explicando que su excarcelación responde a una modificación de la medida cautelar, ordenada por la Fiscalía General de la República.

Aunque no es activista ni pertenece a ningún grupo opositor contra el régimen cubano, el joven fue detenido por unirse a un grupo de personas que se manifestaban pidiendo el fin del cerco policial al líder del Movimiento San Isidro (MSI) ser visitado cuando su vida corría grave peligro por la huelga de hambre y sed que mantenía tras un nuevo allanamiento a su morada y la destrucción de sus obras por parte de la Seguridad del Estado.

De los manifestantes detenidos el 30 de abril, continúan encarcelados Inti Soto Romero, en la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa; el periodista independiente Esteban Rodríguez, en la prisión de Valle Grande y Luis Ángel Cuza Alfonso, actualmente en la prisión Combinado del Sur, en la provincia Matanzas.

Este martes también fue liberada con medida cautelar la activista Thais Mailén Franco, otra de las manifestantes de Obispo, quien se encontraba en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, esperando la celebración del juicio por los presuntos delitos de "desorden público y resistencia".

"Estoy feliz porque sé que, aunque estemos privados de nuestra libertad, todos los días hay una persona que se levante diciendo 'Patria y Vida' y dándose cuenta de que se acabó", dijo la joven, quien expresó inmensa gratitud por el apoyo y solidaridad recibida durante los cinco meses que estuvo en prisión. "Con la dictadura no se dialoga", insistió en sus primeras palabras tras salir de la cárcel.