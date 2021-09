Un año del éxito viral de "Hawái" de Beatriz Luengo: "Saliendo de ahí me hice un test de embarazo y salió positivo"

Beatriz Luengo en el vídeo de "Hawái" y junto a Yotuel Romero cuando estaba embarazada de su hija Zöe Foto © Instagram / Beatriz Luengo

Ha pasado un año desde que la cantante española Beatriz Luengo grabó su respuesta a la canción "Hawái" de Maluma. Una versión del tema que se volvió viral y que colocó a la esposa de Yotuel Romero en todos los focos por su originalidad, creatividad y su talento para la composición.

Pero más allá de que creó un himno para miles de mujeres, ese fue un día muy especial para la artista por otro motivo: ¡se enteró que estaba embarazada!

En el primer aniversario de la grabación de la canción, la famosa artista y compositora reveló que durante toda la grabación del vídeo tuvo náuseas. "Saliendo de ahí me hice un test de embarazo y salió positivo. A los 3 días lo subí en redes y se hizo viral llegando a 25 millones de visualizaciones", recordó Beatriz Luengo, que pocos meses después del éxito de esa canción, dio a luz a su hija Zöe, fruto de su amor con el cantante cubano Yotuel Romero.

Una auténtica bomba viral que ni siquiera colgó en Spotify o Youtube para no beneficiarse económicamente. "Es una canción de otro artista y debo respetar que es SU HIT y que es a él a quien le debe repercutir en ese sentido", agregó la cantante, cuya finalidad con esta canción era provocar un debate a la vez que bailaba el mundo.

En el mensaje que colgó para celebrar el aniversario de la canción que la convirtió en viral homenajeó a Rosa Parks. "Fue una mujer inspiradora que cambió el mundo el día que decidió sentarse en un asiento de autobús tristemente permitido solo para “blancos”. Cambió la lucha de las razas para siempre. Supongo que en tiempos de hoy se la hubiese cuestionado en Twitter por subirse en ese autobús y se le hubiese pedido que marcara la diferencia con “los blancos” y no tratara de mezclarse con ellos. En su movimiento trasversal consiguió un cambio", explicó.

"Yo creo en eso. En cantar, componer y mezclarse. En llevar mensajes de cambio a lugares donde no se está hablando de eso. Donde se normalizan los mensajes. Me gusta crear vídeos con reivindicaciones como el universo amish en REBELDE, en componer canciones donde el hombre no es villano sino cuidador, porque cuidar también ES SEXY. O una canción donde te sugieren que les quieres por los bolsos que te compran y decir que los bolsos te los compras tú y que ante eso “cabr*n es lo que sale", concluyó Beatriz Luengo, que recientemente volvió a responder a Maluma por una de sus canciones. En esta ocasión le tocó a "Sobrio". ¡Bien dicho, Bea!

